市建擬35億購盛德街項目 韋志成：已反映「7年樓呎價」

韋志成昨發表網誌指出，市建局預留35億元收購盛德街項目，是推行重建公務員合作社首個出價的試點項目，涉及約150個合作社業主支付的現金補償和特惠津貼。

實呎價近2萬 未補地價補貼每呎最多700元

韋稱，盛德街項目收購價實用面積每平方呎19,848元，相比去年10月九龍城區啟德道／沙浦道發展項目提出實用呎價17,698元收購，高出12%；而相對私人地產代理，在同一時期編製的樓價指數整體只有約7%的升幅來說，韋志成認為市建局盛德街項目收購呎價，已經充分因應合作社樓宇獨特性、港鐵通車以至樓價上升等作出專業、客觀而合理的評估。

另外，市建局亦已根據「劃一補地價呎價安排」，以整個項目內獲評估為補價呎價最低的單位，劃一作為適用於項目內所有未補地價業主需支付的每平方呎補地價呎價。韋志成表示，地政總署評估的補地價呎價由每平方呎2661至3400多元不等，因此收購建議的「劃一補地價呎價」為每平方呎2661元，差額由市建局支付，涉及額外開支約6300萬元。