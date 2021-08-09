機場引入預調空調系統 節省相當1200戶1年電量

現時客運大樓冷氣佔耗電25%

新系統結合天文台數據預測製冷量

機管局基建設施工程及維修總經理湯遠敬表示，機場1號客運大樓冷氣耗電量佔機場約25%；機管局與中電研發預調空調系統，利用每小時自動收集最新數據，包括中電提供的機場用電量、天文台的天氣數據如氣溫、濕度、日照強度、雲量、風速，結合機場的航班數據等，預測未來24小時客運大樓所需製冷量，預先調節及輸出最合適冷氣，同時達到節能及24℃至25.5℃的舒適度，較目前根據實時室內溫度調節方式，更能「貼近」實際情况。

他舉例說，1號客運大樓每日中午過後製冷量逐步提升至高峰，至晚上約10時後才會顯著減少；使用新預測系統後，每晚約7時左右已開始減少製冷量，與實際製冷量需求相若，達節能效果。

湯遠敬表示，預調空調系統準確度達90%；結合預調空調系統及機場於2021年更換的兩台5000公噸新製冷機，料可減少510萬度電，約等於近1200個住宅用戶一年的用電量。機管局會持續優化預測系統，加入影像分析人流及物聯網感應數據等，令系統推算的預測數據更加準確。

建全港最大電池儲能系統 供緊急電力

另外，為了應付機場各項新設施陸續落成需要額外的後備電力，包括1號客運大樓和4號停車場擴建範圍，以及電動車充電設施等，中電為機管局度身訂做全港最大型的電池儲能系統，為機場提供緊急後備電源。

中電企業客戶服務副總監羅國有表示，該電池儲能系統由中電建造，已於今年6月運作，該系統由3個40呎貨櫃組成，合共重75公噸，最高輸出4兆瓦，使用磷酸鐵鋰電池，容量相等於5.5萬個1萬毫安培（mAH）流動充電器；儲能系統可將機場現有發電機組進行例行測試時產生的電力儲存備用，並在有需要時，為客運大樓及其他設施提供緊急儲電。