廠房減半處理量增 日清34萬立方米污水

沙田污水處理廠建於1982年，屬本港最大的二級污水處理廠，佔地28公頃，每日處理約26萬立方米的污水。渠務署岩洞工程部高級工程師盧秋玲表示，廠房已運作近40年，署方藉着今次工程改善新污水廠技術，以改善周遭環境及控制氣味。她說，未來遷入岩洞的新污水廠佔地約14公頃，體積約230萬立方米，雖較現有廠房面積減少約一半，但未來每日處理污水量會提升至約34萬立方米。

為減少新廠佔用的空間，渠務署採用整齊排列的不銹鋼斜板組成的「斜板沉澱池」進行初級沉澱，佔地較少下可提供較大有效表面面積沉澱；二級處理過程中會採用「移動牀生物膜反應器」技術（MBBR），提供更大表面面積供微生物附着生長並形成生物膜，以提高微生物處理效能，減少生物反應器體積約20%。

污泥處理方面，署方基於安全考慮，岩洞內不會進行污泥消化，屆時新廠會使用液壓過濾設施，污泥重複擠壓令濾液逐步排出，污泥脫水將達到30%固體成分。盧秋玲稱，基於消防安全，需在岩洞設立主副出入口，岩洞內的新廠亦較現時廠房高20至30米，需興建泵房將污水泵入岩洞內。

岩洞地盤鋪設5G 加強工序管理

渠務署岩洞工程部總工程師梁家聰表示，為方便工程車進出，減少附近交通壓力，工程團隊運用「可供製造和裝配的設計」（DFMA）的技術，興建一條橫跨亞公角街的臨時行車天橋，團隊在工地一邊造橋躉，另一邊預製15組天橋組件，縮短建造時間；吊運組裝工程只需兩晚完成，減低深夜封路影響。他又稱，目前岩洞地盤內鋪設工地專用的5G系統，是本港首個地盤使用，工人完成工程後可即時透過電子系統呈報，以加強地盤工序管理。