炸岩洞搬污水廠 智能鑿岩車精準爆破 伸縮鑽臂裝感應器 實時監測硬度減誤差成本

政府正積極推展岩洞，遷入不同公共設施以騰出市區土地發展其他用途。其中由渠務署2019年展開、將佔地28公頃的沙田污水處理廠遷入女婆山岩洞的項目規模最大，首階段開拓工地及建造350米長連接隧道工程進展順利，上月起已開展第二階段工程。

沙田污水廠遷女婆山岩洞

料產500萬噸石塊 不棄置循環再用

渠務署岩洞工程部總工程師梁家聰表示，第二階段工程包括開挖主岩洞，面積涉14公頃，並建造5組裝有污水及污泥處理設施的岩洞隧道，每組隧道平均高逾25米，最闊為30米，主要用爆破開挖，預計工程產生約500萬噸花崗岩石塊。工程於2023或2024年進入爆破高峰期，每日最多產生約8000至1萬噸石。他說，碎石不會丟棄堆填區將循環再用，包括用於製作石料、混凝土和瀝青等。

梁稱挖好岩洞後將興建新污水處理廠，並採取多項先進的污水及泥處理技術（見另稿），預計新廠2029年落成並投入服務，屆時才清拆現有廠房，「新廠完全百分百運作後，才會清拆舊廠」，估計2031年完成清拆並騰空地皮。

由於今次開挖岩洞的規模大，渠務署首次引入俗稱「珍寶」的智能化鑿岩台車，透過在每個爆破面鑽挖約200多個炸藥孔並安裝炸藥，以進行爆破程序，並在「珍寶」的伸縮鑽臂上安裝感應器，以實時監控鑽洞及岩石資料。

自家研發「岩洞探哥」 爆破後即進岩洞測量

梁說，傳統鑽洞爆破工序上，很視乎機手技術及現場情况，「岩石永遠難以預計，需靠人手在場檢視，例如鑽得啱唔啱位？是否做到原先設計的深度？」他說，以往一般爆破工程「唔多唔少會爆多咗或爆少咗」，需展開額外工程補救；但今次安裝感應器後，可即時傳送測量數據包括鑽洞位置、深度、岩石節理及堅硬程度等予工程團隊，以檢視原先設計是否與現場一致，並可在下次設計時更精準，以增加爆破工程的準確度，減低因爆破不確定性而衍生的額外工程及成本。

另外，今次工程亦使用由工程團隊自行研發、名為「岩洞探哥」的機械人監察系統。工程顧問、艾奕康（AECOM）駐地盤總工程師梁智敏表示，以往完成爆破工程後，俗稱「炮王」的爆石工需進入隧道視察，確定安全後才可展開工程，但今次工程將先由「岩洞探哥」進場測量，協助監測爆破後岩洞的空氣質素及評估潛在風險，進一步減低工人的施工風險。

對於外界關注爆破工程的影響，梁家聰稱，爆破工序需按照規限的安全措施進行，署方亦作詳細評估，結果顯示大部分鑽爆工程會在女婆山深處進行，對工地附近建築物的震盪輕微，不會影響結構。他引用早前完成的350米長連接隧道稱，當時每次爆破時間為1至2秒，形容如大貨車經過，而監測到的震盪數據亦較標準上限為低。