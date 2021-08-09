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鄭若驊：反制裁法列附件三「最自然最恰當」

【明報專訊】全國人大常委會將於本月中開會，料中央會將《反外國制裁法》納入到基本法附件三。律政司長鄭若驊昨日發表網誌，稱反外國制裁法是全國性法律，採取反制措施屬於外交事務，列入附件三在港實施「是最自然也最恰當的方法」，但最終應由常委會徵詢基本法委員會及港府後決定。

鄭若驊認為，反外國制裁法為實施和執行反制措施提供法律基礎，作為反擊外國單邊脅迫、干涉和長臂管轄權的法律「工具箱」，體現維護國家主權、尊嚴和核心利益的堅定意志。對於立法影響，鄭說應反問別國為何干預中國訂立國安法，或聯手向其他國家實施單邊強制措施等，批評實施單邊強制措施的國家應遭譴責、受國際社會關注，「不禁想起一些反中亂港分子曾不斷無恥乞求外國制裁中國包括香港，行為令人不齒」。

鄭若驊表示，單邊強制措施違反不干涉原則，各國有理由採取反制措施，形容制定反外國制裁法是「合法、合理和公平」，亦符合國際法委員會就反制措施所列出的要求。

譚耀宗：本地立法落實較合適

全國人大常委譚耀宗表示，反外國制裁法若在本港實施，以本地立法落實較為合適，過程可澄清各種問題，認為外資毋須過慮。他認為，外界不應只要求中國放棄反制裁，反而應要求美國放棄「長臂管轄」。

另外，美國早前宣布向身處美國的港人提供「臨時避風港」安排，允許相關者延長在美國逗留時間18個月。港澳辦發言人昨回應，堅決反對和強烈譴責美國政府粗暴干涉中國內政和香港事務，批評美國所謂「與香港人站在一起」，「是與極少數對抗國家、禍害香港的反中亂港勢力『站在一起』」，重申一切外部干涉都不能動搖中央和香港實施《港區國安法》的堅定意志和決心，不能阻擋香港發展和中國前進的步伐。

相關字詞﹕基本法附件三 人大常委會 反外國制裁法 鄭若驊

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