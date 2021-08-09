中學生蟹蓋製膠布 抗菌佳成本低可降解

今年香港學生科學比賽共125隊中學隊伍參賽，分為初中及高中組，發明品類作品以創意、發明品設計、實踐計劃等準則評審。比賽昨舉行決賽，勝出隊伍有機會在國際科學期刊分享其作品（見表），並代表香港參與海外科學比賽。

迦密柏雨中學5名升中六的學生憑「抗菌蟹膠布」，奪得高中組發明品冠軍。該校學生參考學術期刊，得悉蟹殼內的甲殼素（chitin）可經加工轉化成膠布的原料聚葡萄胺糖（chitosan）。經測試後團隊發現以蟹殼製成的膠布，吸血及殺菌能力較一般膠布佳，加上它屬於有機物質，埋在泥土中約一個月就能生物降解。團隊在街市買蟹殼作原材料，每個售6元的蟹殼可製成30塊膠布。

團隊成員柯曉瀅說，構思發明品時正值去年大閘蟹當造季節，很多港人愛吃蟹，同時產生大量蟹殼，團隊參考文獻後決定以蟹殼作為發明品原材料。她又說，人們遇輕微損傷時常用膠布，惟市面上的膠布售價不便宜，加上難以在自然分解，令他們有靈感以蟹殼製膠布。

豐年蝦死亡率助測水質

伊利沙伯中學舊生會中學則以豐年蝦測試水質，贏得初中組研究項目冠軍。團隊說，學校所在的天水圍鄰近產蠔地流浮山，校內亦有學生家庭養蠔，故團隊冀研究方法測試海水水質。測試方法是從海洋提取沙泥沉積物，經處理後連同上百隻豐年蝦放入培養皿，在24小時後計算豐年蝦的死亡率。

團隊說此方法雖未能測出單一污染物含量，但能監測海水整體毒性，倘發現用作測試的豐年蝦死亡率高，可視之為警號，並轉交相關部門跟進污染問題。