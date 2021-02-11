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「重新出發」少付569萬公關費 政府稱「策略調整」沒續約

【明報專訊】政府去年通過公開招標聘請公關公司參與「香港重新出發」宣傳計劃，最終由國際公關公司Consulum FZ LLC（Consulum）以約4900萬港元投得合約。有關合約原定於今年6月23日屆滿後延長，政府新聞處回覆本報表示，有關合約已於今年7月30日屆滿，由於策略調整，導致承辦商未能提供監察和評估宣傳計劃效果，港府最終須繳付的總金額為570萬美元（約4446萬港元），少付約73萬美元（約569萬港元）。

反修例翌年招標 冀鞏固港國際形象

經歷2019年6月開始的反修例風波，港府去年4月就「香港重新出發」宣傳計劃招標，截標時接獲7份標書，但其中兩間公司其後宣布退出。按政府規定，承辦商在合約期須進行本地及國際基線研究，以助港府加深了解主要市場對香港的觀感，並測試市場對擬訂宣傳信息的反應。

政府新聞處說根據研究結果，有關公關公司已按合約制定和提交傳訊策略、分階段實行的計劃與信息、市場推廣和廣告宣傳策略，以及廣告宣傳品。經參考研究結果後，海外宣傳首要目標是鞏固香港作為亞洲最佳生活、工作及投資城市的形象。該處指由於新冠疫情繼續肆虐全球，帶來不穩定因素，該處會分階段推行計劃，預計今年稍後會採用相關的廣告和宣傳信息，在海外宣傳。

對於研究結果，政府新聞處表示，基線研究發現，經選定的目標市場對有關香港的正面信息接受程度各異，但指香港有優質食肆、可參與世界級盛事、到訪劇院或博物館等，與其他亞洲城市比較，香港優勢獨特，並形容香港是亞洲區內唯一具備3個重要特質的城市，包括連接內地及亞洲市場、提供完善而安全的營商平台、大都會生活模式，惟問到推廣計劃會否涉及政治推廣，新聞處未有回應。

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