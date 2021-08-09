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昨發短片飾消費者 警訊「騙徒」客串

【明報專訊】財政司長陳茂波近月因為推出5000元電子消費券而頻頻曝光宣傳，昨日發表網誌及在社交媒體發放短片，除了自己飾演消費者去藥房購物，短片更是「星光熠熠」，找來《警訊》御用騙徒「堅哥」吳良榮、立法會批發及零售界議員邵家輝、消委會主席林定國及消委會總幹事黃鳳嫺客串，藉短片提醒市民購物時留意自己的消費權益，例如商戶不應徵收額外手續費。

邀消委黃鳳嫺出演 講消費者權益

政府8月1日正式發放首批電子消費券後，曾有藥房被揭發向八達通用戶徵收2%手續費，另外消委會也接獲一些涉及商戶營商手法等的投訴。陳茂波在網誌中表示，新服務推行初期，都難免出現一些需要關注的情況，而消委會亦已注意到問題。

陳茂波提醒，消費者要留意商戶不同優惠條款，按個人需要及喜好作考量，最重要是貨比三家、格價睇單，精明消費。

陳茂波又稱，近期走訪商場和商戶，商店職員說近來人流明顯增加，發放消費券後是旺丁又旺財，指總體而言，消費券有助振經濟、支持就業。他表示，截至7月底，即消費券發放前夕，4家儲值支付平台合共新增了超過220萬個消費者帳戶，並增加了逾4.8萬個接受電子支付的商戶，並稱消費券發放以來，絕大部分交易都暢順，市民「用得爽」。

相關字詞﹕消委會 陳茂波 電子消費券

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