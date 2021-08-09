昨發短片飾消費者 警訊「騙徒」客串

邀消委黃鳳嫺出演 講消費者權益

政府8月1日正式發放首批電子消費券後，曾有藥房被揭發向八達通用戶徵收2%手續費，另外消委會也接獲一些涉及商戶營商手法等的投訴。陳茂波在網誌中表示，新服務推行初期，都難免出現一些需要關注的情況，而消委會亦已注意到問題。

陳茂波提醒，消費者要留意商戶不同優惠條款，按個人需要及喜好作考量，最重要是貨比三家、格價睇單，精明消費。

陳茂波又稱，近期走訪商場和商戶，商店職員說近來人流明顯增加，發放消費券後是旺丁又旺財，指總體而言，消費券有助振經濟、支持就業。他表示，截至7月底，即消費券發放前夕，4家儲值支付平台合共新增了超過220萬個消費者帳戶，並增加了逾4.8萬個接受電子支付的商戶，並稱消費券發放以來，絕大部分交易都暢順，市民「用得爽」。