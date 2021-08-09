財政司聘顧問 分析民意定公關策略 陳茂波一月17帖倍增 頻落區訪各年齡層

明報記者 馮樂琳

根據本報取得的招標文件，公關分析工作主要為三大範疇，包括《財政預算案》相關議題、分析公眾的關注並制定相關的公關策略及溝通計劃，以及追蹤公眾對相關政策的意見改變，並在有需要時改變相關的公關策略（見表）。

財政司長辦公室表示，今年7月邀請承辦商分析公眾對財政、經濟及與《財政預算案》相關議題的意見及公關策略成效，獲委聘的服務承辦商為笛卡兒數碼（香港）有限公司，中標價是91.7萬元。辦公室自去年2月開始外聘服務承辦商提供上述服務，有關的分析報告內容只供政府內部參考。

委本地公關公司 分析只供內部用

翻查陳茂波facebook，他近月頻頻落區和發帖文，自今年1月至昨日，他發出約72個帖文，其中7月已有17個，不少與電子消費券有關，與立法會飲食界議員張宇人到酒樓飲茶、協助市民登記電子消費券等，但與今年初發表《財政預算案》比較，當時他在1月及2月都只共發帖17個；8月首星期則發帖7個，其中4個與消費券有關，3個與香港運動員在奧運獲獎牌有關。

8月首周7帖文 關消費券奧運

在上月的帖文中，9次是他落區與長者、中學生等不同年齡層的市民接觸；帖文的發放方式也增加了他以往少用的短片，包括以「波叔出行」為題，上載他與工聯會鄧家彪一同坐的士，與的士司機聊天的1分多鐘短片，兩日後又與兩名年輕實習生到書展參觀，兩段短片分別獲111個及98個「讚好（like）」。由於他僅以個人戶口發帖，只有6500多人追蹤，帖文一般只獲100多個「like」，近月最多「like」的帖文是他恭賀本港劍擊手張家朗奪奧運金牌，有401個「like」。

與林鄭比較 蔡子強：陳未棄形象

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，中外政客透過大數據分析公關策略近年普遍，而與特首林鄭月娥的定位比較，林太傾向不介意民望，而陳茂波明顯未放棄民意、公眾形象，二人明顯走不同路線，以區分他們之間的分別，指陳茂波不會想做「林鄭2.0」。

對於陳茂波近日頻頻落區，是否有意競逐特首之舉，蔡子強稱難以判斷，亦可能是向中央提供多個選擇，但需視乎中央屬意下任特首的類型，指如果中央屬意強硬派如林太，陳茂波則做什麼都沒有用。

前新聞專員：僅收集民意層次低

前特首辦新聞統籌專員何安達形容，財政司長辦公室的招標內容集中收集民間聲音，層次較低，「政府的形象、聲譽，市民不滿什麼、鬧政府什麼，行入茶餐廳已知道」，但他稱此舉總比什麼都不做好，也有助政府設定政策的優先次序，關鍵是政府須有相應政策回應民間。

何安達稱，外國政府也做類似的大數據分析，但不止停留在收集、分析階段，而是如何運用數據，包括美國去年制定的「聯邦數據策略」（Federal Data Strategies），加快在公共層面共享及運用相關數據。對於財政司長辦公室表明是次分析只作內部使用，何安達認為與大勢背道而馳，他認為若財政司長有決心用大數據，應分享數據，商界自會藉此助政府解決問題。

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