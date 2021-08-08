學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花

籲檢視短中長體育策略佈局

劉永松昨於香港電台《香港家書》表示，政府和其他主要持份者是時候做一個短、中、長期的策略佈局，檢視財政資源分配、行政架構效率、大眾運動參與及精英的相互支援關係、具潛質運動員的發掘計劃、運動員退役後的讀書及就業安排、精英運動訓練設施、教練國際化和本地精英教練培訓、參與國際最高水準比賽的機會與支援、運動科學科研開發及合作、傳媒支援與贊助的開發等。

劉又提到，必須建立一個恆常的5年計劃藉此製作一個「柱墩式的培訓制度」，令香港運動員延續優越成績和精神，「這樣，今次的卓越表現才會是香港精英運動的一個里程碑，否則或會一瞬即逝，浪費了這個黃金時機，不能延續香港奧運光輝」。

民建聯倡申辦全運會 推電子運動券

另外，民建聯議員鄭泳舜稱政府過去未有將體育政策發展列為施政重點，他將會在立法會大會提出「制定未來十年體育政策及發展藍圖」議員議案。民建聯上月23日東京奧運開幕至上周三期間電話訪問1187人，顯示逾八成受訪者過去一年每周運動一次或以上，另有七成市民盼政府提供電子運動券資助，逾七成贊成香港舉辦更多國際體育賽事。

民建聯建議，政府應推出電子運動券，先向學生發放，再推廣至全港市民，鼓勵多做運動，又建議政府優化多項運動員就業及教育計劃，例如增加各級運動員待遇薪酬，研究如何將體育事業產業化，積極考慮申辦2025年全國運動會，鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。