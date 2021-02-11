選委會增206提名 暫無界別需競選

累計516人 100人上屆提名林鄭

新選舉制度下選委由3種方式產生，包括當然選委、指定團體提名，以及選舉產生。兩日獲提名參選及指定團體共516人，當中累計100人在2017年提名林鄭月娥參選特首，佔整體接近兩成；單計昨日獲提名的206人中，有最少35人上屆提名林太。

5界別選舉席位與提名人數相同

昨日報名參選者中，56人屬全國性團體香港代表，兩日累計110人報名，與該界別經選舉產生的110席數目相同，加上旅遊、飲食、中醫及鄉議局界別，現有5個界別經選舉產生的席位數目與提名人數相同，亦未有任何一界別參選人數多於席位數目，即無任何一個界別有競爭。昨日報名參選者包括無綫電視副總經理曾志偉、全國僑聯副主席盧文端等（見表）。曾志偉上屆曾提名林太，他昨被問到會否支持林太連任稱，林太近年「有好表現」，但亦需視乎參選人政綱；上屆亦提名林太的盧文端稱是否支持連任言之尚早，至於會否提名民主派人士，他說需視乎民主派以往表現。

電影製作人黃栢鳴（黃百鳴）昨稱，於體演文出界組成14人「創新起動團隊」，惟昨日選舉主任僅接獲11份報名表格，部分成員或稍後報名。黃栢鳴團隊建議政府設立「文化體育旅遊局」，全面統籌相關政策。

此外，體演文出界亦有15席由指定團體提名產生，昨獲提名12人包括藝人汪明荃、譚詠麟、作家屈穎妍、《明報月刊》總編輯潘耀明等。

新思維嘆難求提名 有黨員放棄

報稱中立政黨「新思維」原擬派3至5人參選，有意出戰社福界的主席狄志遠慨嘆爭取提名困難。他昨接受查詢稱，近日多番聯絡業界，「打了很多電話，大大話話40個」，惟因提名需公開，在政治黃藍陣營對立下，不少非政府組織表明「任何人都不提名」，他目前暫獲一個提名，「人情牌都無得打」。社福界有15席為當然委員，另外15席由團體票產生，界別截至昨日仍未接獲任何提名。

他早前曾稱，黨內亦有研究出選科技創新界等界別，冀派3至5人出戰，惟不少界別參選人均以合組名單出戰，新思維成員要爭取提名更困難，狄稱已有兩人放棄，他亦籲其他黨友勿浪費時間。

明報記者