飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費

黃傑龍：難辨餐具是否含膠

黃傑龍說，自環保署上月推出「管制即棄膠餐具計劃」諮詢文件，連日收到多間供應商提供及推介即棄環保餐具產品，後來發現部分產品表面有塑膠塗層，亦即政府擬與塑膠餐具一併納入規管的可降解塑膠餐具，意味將來或被禁用。他又說，業界單憑肉眼難以分辨餐具是否含塑膠成分，採購時會無所適從，甚至誤墮法網。

黃家和認為不應一刀切禁用可降解餐具，要平衡環保及經濟，「不可太離地」。他說環保餐具至少較塑膠貴50%以上，一份外賣至少有3至4件餐具，每件貴1元，整份就涉4元，每月開支增加數以萬元計，令中小型食肆百上加斤。他稱已向環境局長黃錦星建議參考膠袋徵費計劃，向即棄餐具徵費，貫徹污者自付精神，業界將蒐集到的款項上繳，並用於環保，或補貼業界因禁用即棄餐具而增加的成本。

即棄環保餐具價高 難攻本地市場

即棄環保餐具在本港面世已20多年，有供應商稱，由於價格較高，一直未能打開本地市場，估計目前全港1.7萬間食肆，只有約5%使用各類環保餐具。

Purearth在本港經營環保餐具銷售10多年，業務以出口為主，該公司負責人韓瑞源表示，遲來的規管是好事，希望藉此打開本地市場，但他指非塑膠即棄餐具如碗及杯，由於沒有防水塗層，無法盛載湯和飲品，故認為在規管初期，應暫時容許使用可防水的可生物降解餐具，「因為已經向前行了一步，減用好多膠」。

環保署表示，近年市場上出現不少標榜可降解或可生物降解的「替代塑膠」產品，但未有充足資料證明這些產品在海洋環境中能於合理時間內完全生物降解，對於解決海洋污染及減少堆填區負擔並無實質幫助。該署稱，首階段即棄餐具管制預計2025年實施，相信隨着技術發展和環球市場需求，屆時市場上各類即棄膠餐具將有更多經濟實用而環保的替代品供選擇，政府會與業界及供應商緊密溝通，讓業界掌握市場所提供的不同選擇。

（城市保育）