港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理

明報記者 馬耀森

位於科學園的寰科創新有限公司（Ecoinno），其首席執行官陳大仁受訪時表示，該公司計劃在東莞設廠研發及生產，面積達15.7萬平方呎，最快今年10月投產，初期每日可製20萬件，之後陸續增產至每日150萬至200萬件。

無防水塗層 已取專利

料10月投產 價格將下降

陳大仁說，10多年前已意識到由石油提煉出來的塑膠對環境的影響，故成立生物科研公司研發新的環保物料，去年終取得成果，今年4月在本港獲專利，之後希望做到技術轉移，擴大產量。他說現時市面的即棄膠餐具，除了以「純塑膠」製造，亦有標榜可降解的塑膠，都要在盛餐器皿內壁噴上一層塗層，分解後會變成微膠粒。

他說這類可降解塑膠於五六年前才面世，以飯盒為例，每個售逾兩元，較發泡膠貴逾一倍，但市場已普遍接受較高昂的價格。他說，以其公司新研發的物料製造的餐具，成本與可降解塑膠餐具相若，預料未來大規模生產，價格會下降，更具競爭力。他相信食肆「走塑」是大勢所趨，市場因應需求，會有更多替代品出現。

陳大仁解釋，該公司研發的專利物料以植物纖維製成，利用物理技術重組植物纖維排列，成為複合物料，密度與拉力大幅提升，毋須噴上塗層，不但防水，在盛載食物或液體下更可蒸可焗，甚至通過試驗代替傳統瓦㷛煮煲仔飯，容器未有變形或損毁。他說該新物料應用範圍甚廣，例如為不同行業度身訂做工業包裝物料及醫療工具等，減少使用塑膠。由於複合物料是有機物，沒加入塑膠或化學物質，可被運到廚餘廠一併作厭氧堆肥及發電，轉廢為能。

餐廳用家：與可重用餐盒成本相若

惜食堂及科學園內多家餐廳已採用該公司的即棄餐具約半年。惜食堂表示正為不同作息時間的有需要者提供速凍餐自助提取機服務，需大量餐盒，若採用可重用餐盒，需安排用者歸還、收集及清洗，成本高昂，故在半年前採用寰科新研發物料生產的餐盒，價格雖較高，但整體成本與可重用餐具相若。

香港科技園公司表示鼓勵園區內的餐飲服務採購及使用相關環保餐具，為可持續發展出力。

（城市保育）