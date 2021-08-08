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港聞二

去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成

【明報專訊】去年5月27日網民發起反國歌法示威，男學生和地盤工人涉在旺角向警員投擲雜物，同被控一項非法集結及兩項襲警罪，九龍城裁判法院昨裁定兩人所有罪名成立。男生早前自辯稱看見「黑衣暴徒」追打市民才丟罐分散對方注意力，裁判官拒絕採納其說法，表示旁觀者知道黑衣人是便衣警，裁定男生故意襲警。兩被告還押至本月30日判刑，以待索取一系列報告。

稱罐丟「黑衣暴徒」 官：途人早認出便衣

裁判官鄭念慈裁決稱綜合片段和證據，便衣警員追捕堵路者時被人投擲鐵罐和玻璃樽等，致膝蓋受傷。鄭官比對片段後表示丟雜物者為案中兩被告，即高級文憑課程學生李汶錡（23歲）和地盤工人黃勝仁（27歲），裁定兩人襲警和挑釁警員，共同破壞社會安寧，非法集結及襲警罪成。

自辯招認為盡快回校上課 官指牽強

李汶錡早前自辯稱，為盡快獲保釋和回校上課，他在高級警司威嚇下書面招認。惟鄭官表示上述解釋相當牽強，認為被告應知招認犯案會增加定罪機率，比學校出席率影響更大。

鄭官亦拒絕採納被告聲稱「黑衣暴徒」追打市民的說法，因片段顯示有途人認出黑衣人的身分是便衣警，而且警員持警棍執法，「無可能令人誤會」。

辯方求情稱，李汶錡因違反宵禁令被撤銷保釋，至今還押超過4個月，如判監可享有刑期扣減，至於黃勝仁沒有預謀犯案，冀法庭輕判。案件押後至本月30日判刑，其間索取李的社會服務令和勞教中心報告以及黃的背景報告。

【案件編號：KCCC2504/20】

相關字詞﹕鄭念慈 非法集結 襲警 國歌法

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