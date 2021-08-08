14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復

12至19歲40%已打一針

醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓昨在商台《政經星期六》表示，截至前日，醫管局接收到14名18歲以下青少年打復必泰後被診斷出心肌炎，全部病人情况輕微，他們打疫苗後有心口痛，求醫後驗出酵素較高，入院後通常很快康復，「瞓一晚，第二朝就無嘢，問幾時可以去打波」。

截至昨日，12至19歲年齡層約有18.4萬人已打一針疫苗，佔該年齡層人口39.97%，而全港有50.9%合資格人口已打一針。

稱特殊校生只小部分不宜打針

被問及疫苗接種率達到七成就全面復課是否安全，蘇景桓表示，雖然面對變種病毒的威脅下，七成接種率未必有足夠保護力，但12至19歲接種率仍較全港整體的接種率低，蘇景桓認為不管七成還是九成接種率才有足夠保護力，最重要的是繼續推動多一些青少年打針。

蘇景桓又說，醫管局最近兩個周末為特殊學校學生評估是否適合打針及解答家長疑問，雖然特殊學校不少學生有內科病，但上周評估了400多人，只有數人不適合打針，部分人打針後有輕微發燒，門診已在打針前預先為他們開相關藥物。

楊潤雄料開學時難有學校七成接種

此外，楊潤雄昨日在港台《星期六問責》表示，暫時未收到有學校申請全面復課，亦沒有估算有多少學校可以做到全面復課，但認為9月1日開學已有學校的七成學生完成接種疫苗的機率不高。

楊潤雄另在商台《政經星期六》說，截至7月中，約四成學生已接種或預計將接種疫苗，有約47%教師已接種疫苗，亦有兩成教職員表明短期內會打針，相信9月開學前教職員接種率能達七成。

（新冠疫情）