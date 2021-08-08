增7輸入個案 全已打疫苗

一女坦桑尼亞抵港 檢疫第7天驗出

昨新增的7宗輸入個案，5人已在港打兩針BioNTech（復必泰）、當中兩人驗出抗體陽性，一人已在港打兩針科興。此外，一名從坦桑尼亞抵港的27歲女子（第12007宗）在檢疫期第7日才確診，驗出帶L452R變異病毒株，她在南非打了一針強生疫苗，該疫苗只需打一針，但因沒資料顯示患者有抗體陽性報告，且她非港人，按現行機制不能縮減檢疫期，但若明日實施新機制後她才抵港、又在認可實驗室驗出抗體陽性，就可縮減檢疫期至7日。

上環封區零確診 18日中午赴書展者強檢

其中一名已驗出抗體的確診者，是政府前晚公布、由美國返港的32歲男子，由於他在潛伏期內曾在港居住，政府前晚在他所住的上環海景大廈封區，檢測300人，沒發現確診。病人上月18日曾到書展，當日上午11時至下午2時到過書展者都要強制檢測，貿發局表示，已通知有關展商及員工遵從強制檢測規定。

此外，政府昨再公布患者涉及的兩處行蹤，包括跑馬地香港足球會，以及黃竹坑道安盛匯22樓C室Original Vision，兩處被納入強制檢測。

許樹昌：可先推行新措施再調整

許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，政府明日起放寬海外抵港限制，他明白不能長期封關，但外防輸入亦要更小心。他在節目後表示，要視乎已打針確診者的病毒數值（CT Value），若每次都超過33，顯示是死病毒，傳播風險不高，且若患者有抗體，對社區風險不大。他認為可先推行新措施，之後視乎已打針確診個案的特徵再調整。

至於從美國返港、有抗體仍感染變種病毒的32歲男子，許樹昌認為他較可能在美國受感染，因本港未有變種病毒在社區廣泛流行。

（新冠疫情）