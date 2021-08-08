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高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制

【明報專訊】政府明日將實施新入境及檢疫安排，容許已接種疫苗港人從高風險地區回港，未打針的12歲以下兒童可同行，意味被禁飛抵港的英國將「解禁」。有專科醫生認為不應讓高風險者抵港，否則將增加機場及檢疫酒店員工染病風險，或引起社區爆發變種病毒。

政府8月9日起把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，高風險地區只容許打針港人抵港，包括英國、巴西、印尼等。政府昨公布，按家庭友善原則，容許12歲以下未打針小童跟隨已打針港人從高風險地區登機抵港，小童抵港後須與陪同者一同在酒店檢疫21日，並在抵港第26日強制檢測。

中低風險區 完檢疫回家續隔離

中或低風險地區方面，未打針12歲以下小童若隨已打針陪同者抵港，因陪同者完成接種獲縮短檢疫期，小童在陪同者檢疫期完結後可一同回家，小童在家居繼續隔離直至檢疫期完結（中風險21日、低風險14日）。惟小童必須從酒店直接坐的士回家，家居隔離同住者須打針，若同住有其他未打針的12歲以下小童，則須在同一期間留家隔離。小童及其他一同家居隔離時同住的成員，均須定期強制檢測（見表）。

政府亦增加低風險地區抵港者的強制檢測次數，未完成接種者在酒店檢疫14日及強檢3次，再加7日自行監察，抵港第16和19天強制檢測；已接種者在酒店檢疫7日及強檢兩次，再加7日自行監察，增加抵港第9、16、19天的強制檢測。

梁子超批縮檢疫無科學根據

呼吸系統專科醫生梁子超表示，觀乎各地疫情，疫苗並不能阻截新冠病毒傳播，現時全球流行的變種Delta病毒更會削弱疫苗保護力，認為本港疫情持續清零時，不應放寬高風險地區者抵港，否則令機場、檢疫酒店、醫院承受交叉感染風險，入境人數愈多，將更大機率將病毒傳入社區，應限制相關地區來港人數。他批評政府容許打針者縮短檢疫期「完全沒有科學根據，若政府認為要21日潛伏期找出Delta病毒感染者，為何已接種者會有不同？為何不同地區人士潛伏期不同？」他擔心沒打針小童抵港有可能傳染已打針同行者及在家隔離的同住者，若傳播力強的變種病毒傳出社區，恐一發不可收拾，未能保護疫苗接種率低的長者群組。

機場抗體測試8．18推

另外，政府將於8月18日在機場為抵港者提供自費血清抗體測試服務，血清抗體測試約兩日內有結果，如結果陽性，衛署會經檢疫酒店聯絡相關者，縮短其強檢期至7天，該人可安排餘下7晚房間退款，其後自行監察7日及另接受4次強檢。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕血清抗體 入境 疫苗接種 新冠疫苗 新冠疫情

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