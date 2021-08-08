本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢

本報上月14日引用公開資料守則，向保安局查詢保安局長、副局長、政治助理自2018年起，至今年上半年的酬酢紀錄，包括酬酢日期、時間、地點、目的、出席者名單、所涉開支及由誰宴請等資料。本報同日亦引用上述守則，以相同問題向警務長、入境處、海關、消防處、懲教署、飛行服務隊及廉政公署查詢其首長自2018年起，至今年上半年的酬酢紀錄。

稱整理需時涉私隱不答

本報上月22日起陸續收到保安局及各部隊以相近字眼回覆。有關回覆指出，有關其首長提供款待的詳情，「需要編製、整理及核對所需資料，有關過程需要大量人手及時間，就申請索取的資料性質而言並不合理」。至於有關其接受款待的詳細紀錄，所有回覆均指「並無備存所申請的資料」。回覆又指出，由於本報的查詢涉及出席者名單及其他涉及第三者資料或個人私隱，根據公開資料守則，披露這些資料牽涉不同限制，徵得當事人同意的過程亦會牽涉大量人手。基於以上原因，申請被拒。

本報其後修訂提問，要求局方及各部隊提供其首長過去一年的酬酢紀錄，毋須提供出席者名單。局方及各部隊上周一（2日）起陸續回覆，指沒有進一步補充。

指首長受款待「竟沒紀錄」荒謬

袁海文：反映類似酬酢普遍

民主黨醫療政策發言人袁海文稱，事件反映政府內部的利益申報制度有問題，政府逃避社會監察，亦有違政府問責及透明等原則。他說，各紀律部隊首長接受款待「竟沒紀錄」，情况荒謬，反映紀律部長首長不遵守紀律。他稱3名高官違限聚令一事，反映類似的酬酢在政府部門十分普遍，雖然各部門指沒有紀錄，但相信市民心中有數。他認為政府應趁事件檢討其酬酢申報及紀錄制度。

明報記者 張煒明