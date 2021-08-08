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港聞二

被問與教協再合作否 楊：看長遠表現

【明報專訊】內地官媒上月底批評教協是「毒瘤」、「必須剷除」，教育局隨即與教協斷絕關係。教協在過去一周採取多項措施回應，包括強調今後聚焦教育專業和教師權益工作、成立中國歷史文化工作組、將所有教材從教協網站下架等。教育局長楊潤雄昨日被問與教協有否重新合作的機會，他稱作為政府，「我們不會說『永遠都不會』」，不排除任何可能，但強調局方作出的決定並非輕率，未來會小心觀察，看整體社會發展和教協表現，「如需要調節，便作出調節，一定會長時間去看」。

蕭澤頤：不理自圓其說解釋

另外，警務處長蕭澤頤昨被問是否正在或準備調查教協時沒正面回應，僅稱任何組織如做了違反任何危害國家安全或其他刑事罪行的行為，必定徹查，「對於有組織可能出來講從來沒有做違法行為，這些自圓其說、自我催眠的說話，我們不會理會，也不會影響我們執法部門做執法工作」。

楊：不見勸止動亂 有點推波助瀾

楊潤雄昨在港台《星期六問責》被問是否「北京出聲，香港出手」時稱，局方在過去一段時間評估，留意教協所為是否符合專業教育團體該做的事，看到教協言行「發展到這個地步」，需要糾正，故於7月31日公布4項行動。他說，作為專業教育團體，目標應為提升教師及教育界質素，將青年和學生「教好」，在前年動亂期間應盡量勸止參與違法事件或動亂，「但在這件事上，我們完全看不到教協在這方面有工作，其實看到他們有點推波助瀾，包括曾鼓勵一些人參與活動、鼓勵老師罷課行動等」。他形容這些行動是將政治活動滲入校園。

教聯撐國安法亦無關教育

楊：不是考慮政治取向

對於教聯會曾支持《港區國安法》及修改選舉制度等，均與教育專業無關，楊說「我們不是考慮政治取向」，主要看有否對整個教育界帶來正面影響，或可幫助教師專業發展等，他不會逐個教育團體比較。

他又稱，教協近日表示會聚焦教育專業及權益工作，可能反映教協亦認為過往行為有所偏離，若教協過往行為違反國安法，相信有關部門會調查及跟進，如政府要取締任何組織，都要有充分理據、依法辦事。此外，他說教師若希望提出意見，可直接向教育局提出，不需有人代言。教協過去一周採取多項措施，被問是否滿足局方要求，楊說教協現在重新定位，局方會繼續觀察，看工作重點和表現，以及為教育界帶來什麼影響。

相關字詞﹕楊潤雄 教育局 教協

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