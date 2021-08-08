逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰

名單明抄送校方 李永達有聯署

上周四（5日）有港大畢業生發起聯署，要求港大校委會撤銷處分學生會評議會學生，聯署名單副本將於明日（9日）抄送校方及港大畢業生議會。截至昨晚7時半，有超過1120人聯署，包括學生會前會長孫曉嵐及張銳輝、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、前進步教師同盟成員戚本盛、音樂創作人周博賢等。已離港赴英的民主黨副主席李永達亦有聯署。

發起人批校委會越權 促解釋決策

聯署發起人透過新聞稿表示，感謝過千校友的支持，並敦促港大校委會正視眾多畢業生提出的程序及公平問題，立刻撤銷相關處分。聯署發起人表示，希望校友及社會繼續關注事件，正如前日有7名校董發信所言，校委會在越權的情况下肆意剝奪學生學習權利，校委會及校方理應向所有港大成員及廣大公眾充分解釋決策過程，撤回相關決定及道歉。

楊潤雄昨早出席港台《星期六問責》，對於港大校委會的決定，他稱大學是自主機構，校方根據制度和法例作決定，「我們當然尊重」，認為是向公眾問責的做法。對於外界有批評指這樣是剝奪學生的學習機會，他說大學要向所有持份者負責，包括其他學生和教職員，要不斷評估風險，而校方亦沒有說是「懲罰」學生，他認為合情合理。

指大學對持份者有責 決定合情合理

楊：尊重院校自主

楊被追問是否認為不讓學生返校上課不算懲罰，他回應時重覆道：「你係講一個整體吖嘛」，又以疫情下最新上課安排作類比，稱當局要求教師接種疫苗，若做不到就要恆常檢測，以保護其他學生和整體安全，「同樣放番大學（去看），都要考慮其他持份者，對他們有責任，學校採取這個行動，是為整個大學的好處去做」。

楊潤雄出席節目後見記者，因學生會評議會學生未被捕或檢控，他被問港大校委會這個決定會否違反了無罪假定原則。他回應稱，以他所知港大不是以此作為一個懲處，「因此沒有所謂無罪假定的考慮」。他說，更多的考慮是，港大覺得有關學生的出現可能對學校構成一些風險，亦可能影響其他學生或者其他校內人，所以作這個決定。他重申尊重大學的院校自主，支持校方在法例和程序下作決定。