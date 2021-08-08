港聞

港聞二

逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰

【明報專訊】七一刺警案發生後，港大學生會評議會通過議案「感激」疑兇，其後撤回並致歉。港大校委會上周三（4日）勒令出席該次會議的評議會成員禁足校園及使用大學設施和服務。事件引起爭議，過千名港大畢業生聯署要求校委會撤銷對學生會評議會學生的處分。教育局長楊潤雄昨日表示，港大是基於風險評估作出有關決定，並非懲罰學生，他認為是合情合理，尊重校方決定。

名單明抄送校方 李永達有聯署

上周四（5日）有港大畢業生發起聯署，要求港大校委會撤銷處分學生會評議會學生，聯署名單副本將於明日（9日）抄送校方及港大畢業生議會。截至昨晚7時半，有超過1120人聯署，包括學生會前會長孫曉嵐及張銳輝、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、前進步教師同盟成員戚本盛、音樂創作人周博賢等。已離港赴英的民主黨副主席李永達亦有聯署。

發起人批校委會越權 促解釋決策

聯署發起人透過新聞稿表示，感謝過千校友的支持，並敦促港大校委會正視眾多畢業生提出的程序及公平問題，立刻撤銷相關處分。聯署發起人表示，希望校友及社會繼續關注事件，正如前日有7名校董發信所言，校委會在越權的情况下肆意剝奪學生學習權利，校委會及校方理應向所有港大成員及廣大公眾充分解釋決策過程，撤回相關決定及道歉。

楊潤雄昨早出席港台《星期六問責》，對於港大校委會的決定，他稱大學是自主機構，校方根據制度和法例作決定，「我們當然尊重」，認為是向公眾問責的做法。對於外界有批評指這樣是剝奪學生的學習機會，他說大學要向所有持份者負責，包括其他學生和教職員，要不斷評估風險，而校方亦沒有說是「懲罰」學生，他認為合情合理。

指大學對持份者有責 決定合情合理

楊：尊重院校自主

楊被追問是否認為不讓學生返校上課不算懲罰，他回應時重覆道：「你係講一個整體吖嘛」，又以疫情下最新上課安排作類比，稱當局要求教師接種疫苗，若做不到就要恆常檢測，以保護其他學生和整體安全，「同樣放番大學（去看），都要考慮其他持份者，對他們有責任，學校採取這個行動，是為整個大學的好處去做」。

楊潤雄出席節目後見記者，因學生會評議會學生未被捕或檢控，他被問港大校委會這個決定會否違反了無罪假定原則。他回應稱，以他所知港大不是以此作為一個懲處，「因此沒有所謂無罪假定的考慮」。他說，更多的考慮是，港大覺得有關學生的出現可能對學校構成一些風險，亦可能影響其他學生或者其他校內人，所以作這個決定。他重申尊重大學的院校自主，支持校方在法例和程序下作決定。

相關字詞﹕楊潤雄 七一刺警案 香港大學 港大校委會 港大

上 / 下一篇新聞

李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王
中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感
國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
增7輸入個案 全已打疫苗
增7輸入個案 全已打疫苗
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
選委會增206提名 暫無界別需競選
選委會增206提名 暫無界別需競選
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花