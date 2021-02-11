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港聞二

逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效

【明報專訊】第一期2000元電子消費券上周日起發放，政府稱上周日已透過4間營辦商向約550萬名在7月17日前完成電子登記的合資格市民發放第一期消費券，而根據營辦商報告，有300多名市民提供的儲值支付工具帳戶因不同原因已失效，故未能於上周日向其發放消費券。

待市民聯絡營辦商解決後補發

政府發言人昨回覆，儲值支付工具營辦商已於上周日以手機短訊或應用程式推送通知該300多名市民，待有關市民聯絡營辦商解決帳戶問題後，政府會補發。至於未能於上周日獲發消費券市民中，使用4間支付工具的比例，政府發言人回覆稱由於登記仍在進行中，為免影響市民選擇，現階段不宜公布選擇個別儲值支付工具的相關數字。

八達通：低於0.1%客戶未能取

對於未能如期於上周日獲發消費券的數字，八達通回覆，至上周五有逾九成半用八達通登記消費券的市民已領取消費券，只有低於0.1%客戶因八達通卡失效或其久未使用的八達通卡需重新啟動未能領取；AlipayHK回應上周日已按政府指示名單，為所有登記首輪消費券的用戶派發消費券，若個別用戶有問題，可聯繫政府查詢；Tap & Go截稿前未有回覆；WeChat Pay HK亦未有直接回覆相關數字。

以Tap & Go領取消費券的鄧先生上周日在衛訊消費時，店方收款系統沒顯示付款2000元紀錄，但消費券餘額卻扣至零元。

鄧先生昨表示，上周二致電投訴，翌日獲退款，其太太的Tap & Go帳戶一度顯示「-1000元」，亦已恢復正常。鄧先生批評，港府派消費券方式「好愚蠢」，質疑政府太遲向支付工具公司提供資料，令相關公司難以準備，故不責怪支付工具公司。

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