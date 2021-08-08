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港聞二

留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事

【明報專訊】「行內熱烈討論如何移動資金，例如開離岸戶口，買英國樓。」任職公立醫院十多年的醫生C（化名）無意移民，同事之間的閒談，卻多了「走資」的話題。他說相對醫生，護士走得更多更急，不排除部分醫生早已持有外國護照作保障，不需要在此階段離港。他又說香港已非從前，要學懂靈活走位，「在框架內做自己要做的事」。

指護士走更急 部門兩成離職

C與家人同住，名下沒物業，他立志在公營醫療系統服務市民，且工作相對私營市場穩定。不過，他身邊的醫護同事陸續離巢，其中護士移民比例較醫生高，其部門已有20%護士離職，多數人有子女及擔心教育問題，而他認識的醫生走得相對沒護士般急。

即使選擇留港，近月同事言談亦離不開「走資」。他說同事之間多討論買英國樓，亦有人推介開新加坡離岸戶口，稱操作最方便，不少人希望分散存放資金，保障財產安全。

未到非走不可 續服務病人

經過2019年反修例風波，以及去年實施《港區國安法》，C認為香港已非從前，而未來亦「不明朗」，但未到非走不可的地步，除非「焫到埋身」，否則仍會繼續在醫管局服務病人。

他說日後會靈活走位，「在框架內做自己要做的事」，例如繼續支持他心目中的「良心企業」，早前泰國百貨店「阿布泰」老闆林景楠涉民主派初選47人案被捕，港人大排長龍購物，他下班後亦去撐場。他說以前不會訂閱報紙，但眼見壹傳媒「受打壓」遂開始訂《蘋果日報》，「一日未被取締，睇《蘋果》都不犯法」（《蘋果日報》於訪問後已停刊）。

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