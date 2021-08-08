港聞

港聞二

國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感

【明報專訊】醫管局以往流失的醫生多轉投私營市場，如今則可能遠走他鄉。醫管局行政總裁高拔陞近月承認有移民情况，且離開的大多數是具經驗人才。有來自不同聯網的專科醫生不約而同向本報表示有意或已移民，包括立志「一世做醫管局」的醫生，面對《港區國安法》，他們相繼留下在港的父母，與妻兒離港。有移民的醫生形容，國安法猶如「用大炮殺螞蟻」，副作用足以令社會噤聲，燃起醫護移民決心，他離開自己親手規劃的服務時不禁落淚，「絕望情緒蓋過我對功名利祿的憧憬，每個月搵幾十萬都唔會開心」。

明報記者 許芳文

修例風波未擬走 國安法至「沒轉機」

「我又多咗個同事移民了（笑喊表情）。」距訪問後不足一個月，公立醫院專科醫生K（化名）傳來WhatsApp分享最新傳聞，稱九龍某龍頭醫院有多個麻醉科高級醫生離職，「唔肯定係咪移民，不過都幾人心惶惶」。同事眼中的K，每日上班服務病人，下班享天倫之樂。如常的背後充斥着不安，過去大半年他籌備着與妻兒到澳洲開展新生活。

K在港土生土長，本打算「做一世醫管局」，經歷反修例風波，再爆新冠疫情，K仍留守前線抗疫，從沒打算移民。直至國安法實施，他預料香港會「跟着國家走」，教育亦要配合政治方針，為了子女的教育，現在已是「the point of no return（沒有轉機）」，正透過中介尋找當地的醫生工作，預料最快明年離港。

另一名專科醫生A（化名）任職公立醫院近五分之一世紀，當日同樣抱着一世服務醫管局的初心加入公營系統。時局劇變下，他初心漸散，隨之而來的是絕望。A每當遇上奇難雜症，會反覆思量有否對症下藥，亦不會戴「有色眼鏡」定前設，分析社會問題亦然，在大氣候下顯得格格不入。

嘆社會非黃即藍 政府操控增

A形容，香港自2019年底變得太急，「不適合正常人生存，容易情緒低落」。例如社會衝突令警民關係升溫，警察向市民說一句「行埋啲」，雙方就「着晒火」；醫護一旦表達不同意見，或被標籤為「黑醫黑護」；以往行政立法互相制衡，惟經歷「DQ潮」、民主派被捕等，「成個議會唔知叫唔叫有反對派聲音，好似無咗法治」。他稱政府「有些堅持放不下」，致「雪球」愈滾愈大；而國安法實施，猶如「用大炮殺螞蟻」，「成個香港靜晒，壞嘅死，好嘅都死埋」。

他無奈道：「社會變得非黑即白、非黃即藍唔OK，應是大鳴大放、百家爭鳴。」他期望有公義和法治，但認為政府「操控」與日俱增，似乎看不到希望。國安法實施後，他決定告別醫護、病人，還有他費盡心神籌劃的醫院重點服務。離開醫院一剎，男兒淚奪眶而出，「絕望情緒蓋過我對功名利祿的憧憬，每個月搵幾十萬都唔會開心」。

自責留下父母 幸獲諒解

A和K的父母都在港，A多番自責離開是「自私」，「放下父母是最大的掙扎」，但他清楚離開與否是「now or never」的抉擇，幸得父母諒解，亦有親人在港幫忙照顧雙親。K的兄弟姊妹均打算移民，期望日後接父母到外國團聚。

K稱，其部門約5%醫生正計劃或已移民，亦有資深醫生打算「做多幾年唔撈」，屆時移民英國退休；其他未婚、未考獲專科或剛升副顧問醫生的同事，都有人計劃移民，形容盼移民的醫生「咩階層都有」。他去年曾參與醫護罷工，笑言部分沒罷工的「藍絲」醫生走得更快。

道別「大家心照」 最放不下病人

A現已在外國繼續行醫，回想當日道別，並沒難以啟齒，「只要講出來，大家心照不宣，只會話『咁快？』，唔會有人問點解唔留低」。K預計明年離港，目前最放不下的是病人，亦擔心其負責項目難找人接手，「有些東西想帶給香港醫療系統，但時間不多，唯有帶去其他地方」。

上 / 下一篇新聞

李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王
中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰
逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
增7輸入個案 全已打疫苗
增7輸入個案 全已打疫苗
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
選委會增206提名 暫無界別需競選
選委會增206提名 暫無界別需競選
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花