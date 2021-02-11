美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」

菲歷絲累積11獎牌寫歷史

菲歷絲在前晚400米摘銅，已獨佔女子田徑選手紀錄，昨再伙400欄包辦前二的悉妮麥卡芙蓮、戴莉亞穆罕默德及800米冠軍艾天梅（Athing Mu）出戰接力。美國隊最終以3分16.85秒衝線，快第2的波蘭隊逾3.5秒。個人第11面獎牌亦令菲歷絲超越名宿劉易斯，成為美國隊最多獎牌的田徑選手。男子組同樣由美國隊大勝荷蘭隊、博茨瓦納隊等對手，令他們累積36金，僅兩金落後中國隊，有望憑最後一日的女籃、女排及拳擊決賽，在獎牌榜爬頭。

女子跳高3屆世界冠軍古珍娜則收穫個人首面奧運金牌，令俄羅斯奧委會（ROC）取得今屆第20金，重新超越英國隊排獎牌榜第4。

北海道舉行的女子馬拉松由肯尼亞隊蟬聯冠軍，27歲的積捷雅（Peres Jepchirchir）在攝氏30度氣溫下，以2小時27分20秒率先衝線，以16秒力壓同鄉兼世界紀錄保持者的比基高絲姬。另一肯國名將傑曹在今早男子馬拉松爭衛冕。