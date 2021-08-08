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巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠

【明報專訊】巴塞隆拿棄將馬爾甘成為巴西男足金牌英雄，昨於東京奧運決賽後備入替建奇功，苦戰至加時以2：1險勝「狂牛」西班牙隊，連續2屆封王。38歲的「森巴兵」隊長丹尼爾，摘下職業生涯第43個冠軍，是史上奪標王，只差世界盃未到手。

奧耶沙巴爾扳平無緣領軍凱旋

「足球王國」巴西直至5年前才在里約熱內盧主場，由尼馬領軍初嘗奧運奪金滋味，今屆一不離二，惟過程充滿戲劇性。上半場中段開始佔優的森巴軍，38分鐘藉馬菲奧斯根夏，遭出迎手槌打空的烏尼西蒙撞跌博得極刑，但李察利臣操刀一飛冲天。然而補時階段，狂牛中堅柏奧托利斯呆望皮球從高而落沒有動作，讓根夏把握對手錯誤在十二碼點附近控前輕鬆射入領先。可是換邊後不久李察利臣扣過守衛，面對西蒙起腳被對方用腳擋到中楣，即告放虎歸山。

西班牙戰至61分鐘，憑半場上陣的卡路士蘇拿右路傳中，遠柱的奧耶沙巴爾瞓身球不着地抽入扳平。臨完法定時間狂牛軍有2次中楣，先是奧斯卡基爾的右路笠傳，然後是熱刺新援拜恩基爾的遠射，由是反過來輪到他們放生巴西。3年前加盟巴塞後失意敗走俄超辛尼特的鋒將馬爾甘，這次奧運同樣不受重用，此役於加時披甲終一吐近年烏氣，108分鐘利用快速反擊，接應安東尼右路大轉邊長傳，壓過敵衛再乖巧窄位射入致勝。

森巴軍教練安祖查甸賽後大讚丹尼爾：「他的體能狀態極出色，成熟穩重不必言表。他非常富經驗，亦很清楚場上每個決定，是所有巴西足球員的模範。」

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