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美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑

【明報專訊】力爭衛冕的美國「夢幻隊」，昨早於東京奧運男籃決賽金牌戰，憑NBA星將杜蘭特獨取29分下，領銜以87：82擊敗坐擁5名NBA球員的法國隊，報回分組賽一敗之仇，達成四連霸偉業。

國際奧委會今屆將游泳及籃球決賽等美國隊爭金熱門項目，均改於美國時間晚上時段開賽，意味相關賽事在日本則是在早上舉行，令男籃決賽罕有地比晚上才打的銅牌戰更早上演。而美國隊今屆奧運唯一敗仗，正是分組賽A組首仗以76：83不敵法國隊。兩軍昨早決賽再遇，美國隊一改4強及8強慢熱的弊病，今仗入局較快，縱在首節長時間落後，但憑杜蘭特單節攻入12分，協助球隊以22：18領先。「夢幻隊」在次節更一度將比分拉開至雙位數差距，但法國隊咬緊比分，令美國上半場僅領先44：39。

高拔強打內線難阻敗陣

下半場美國男籃在初段發力，打出一段7：0攻勢，一度拉開11分差距。法國隊在第4節急起直追，多次憑效力NBA猶他爵士的星級中鋒高拔率領強打內線，兩度追至僅落後3分，但科尼亞在完場前36秒起手3分「撞板」，未能追近比數下，被迫使用犯規戰術，令賽事大局已定，縱完場前10.4秒一度追至落後3分，惟美國隊最終仍保持勝局以87：82摘金，自2008年北京奧運起連續4屆封王。法國則取得隊史第3面男籃銀牌，平歷來最佳成績。

美國隊昨仗有4人得分雙位數，已打破隊史奧運總得分紀錄的杜蘭特續有好表現，以五成命中率攻入全場最高的29分，塔圖亦有19分，包括3分球5投3中，賀利地及李拿特各入11分；法國隊則有科尼亞及高拔各入16分。

美女籃決戰日本 劍指七連霸

銅牌戰方面，澳洲隊憑NBA星級控衛米斯攻入全場最高42分，領軍以107：93擊敗由新星盧卡當錫領銜的奧運「新丁」斯洛文尼亞隊，摘下澳洲男籃隊史首面奧運獎牌。

至於女籃則會於今早10時半上演決賽，由爭取七連霸的美國隊，面對已締歷來最佳成績的東道主日本隊，而昨日舉行的銅牌戰，法國隊以91：76挫塞爾維亞隊摘銅。

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