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2021年8月8日星期日
港聞一
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五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
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【明報專訊】麥迪遜賽全長200圈共50公里，昨日競爭激烈之下未有能夠突圍超圈，最終由丹麥隊（紅衫）三度首名贏得衝刺圈，累計以43分、3分優勢險勝英國隊封王。
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