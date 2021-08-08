港聞

港聞一

中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王

【明報專訊】隨著東京奧運步入尾聲，獎牌榜之爭也漸趨白熱化。目前仍在金牌數目領前的中國隊，昨日再有2面金牌進帳。當中在男子10米台跳水決賽及獨木舟賽事皆包辦金銀牌，助中國隊的獎牌數目增至38金、31銀及10銅。

跳水隊今屆7金5銀

向來是中國隊奪金強項的跳水賽事，昨日上演男子單人10米台決賽，並由早前雙人10米台摘銀的曹緣以582.35分奪得冠軍，力壓以580.40分居次席的隊友楊健，英國名將戴利則以548.25分獲得銅牌。同時，曹緣繼2012年倫奧奪雙人10米台金牌、2016年里約奧運贏得單人3米板金牌後，今屆亦以單人10米台金牌，達成連續3屆奧運摘金的個人榮譽，而中國跳水隊亦在東奧取得7金5銀佳績。

獨木舟方面，中國隊女子組合徐詩曉與孫夢雅昨在500米雙人獨木舟決賽，以刷新奧運紀錄的1分55.495秒勝出。此外，劉浩在男子單人划艇1000米賽事中，以4分5.724秒贏得銀牌。連同早前男子雙人划艇1000米的銀牌，中國隊共在獨木舟賽事增添1金2銀共3面獎牌。

韻律泳拳擊摔跤奪銀

除了摘金的跳水及獨木舟外，中國隊在韻律泳、拳擊及摔跤3項決賽皆取得銀牌。當中國家隊在韻律泳團體賽已經連續3屆奧運取得次席，而冠軍的俄羅斯奧委會代表隊則在奧運賽事6連霸。兩名女將谷紅及孫亞楠，就在拳擊沉量級決賽及摔跤50公斤級決賽不敵土耳其及東道主日本代表，以第2名完成東奧征程。

上 / 下一篇新聞

李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感
國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰
逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
增7輸入個案 全已打疫苗
增7輸入個案 全已打疫苗
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
選委會增206提名 暫無界別需競選
選委會增206提名 暫無界別需競選
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花