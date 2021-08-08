中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王

跳水隊今屆7金5銀

向來是中國隊奪金強項的跳水賽事，昨日上演男子單人10米台決賽，並由早前雙人10米台摘銀的曹緣以582.35分奪得冠軍，力壓以580.40分居次席的隊友楊健，英國名將戴利則以548.25分獲得銅牌。同時，曹緣繼2012年倫奧奪雙人10米台金牌、2016年里約奧運贏得單人3米板金牌後，今屆亦以單人10米台金牌，達成連續3屆奧運摘金的個人榮譽，而中國跳水隊亦在東奧取得7金5銀佳績。

獨木舟方面，中國隊女子組合徐詩曉與孫夢雅昨在500米雙人獨木舟決賽，以刷新奧運紀錄的1分55.495秒勝出。此外，劉浩在男子單人划艇1000米賽事中，以4分5.724秒贏得銀牌。連同早前男子雙人划艇1000米的銀牌，中國隊共在獨木舟賽事增添1金2銀共3面獎牌。

韻律泳拳擊摔跤奪銀

除了摘金的跳水及獨木舟外，中國隊在韻律泳、拳擊及摔跤3項決賽皆取得銀牌。當中國家隊在韻律泳團體賽已經連續3屆奧運取得次席，而冠軍的俄羅斯奧委會代表隊則在奧運賽事6連霸。兩名女將谷紅及孫亞楠，就在拳擊沉量級決賽及摔跤50公斤級決賽不敵土耳其及東道主日本代表，以第2名完成東奧征程。