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法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情

【明報專訊】東京奧運大抵是香港人一次美好經驗和回憶，其實對日本人自身而言，何嘗不是口裏說不要、身體很誠實，趕在今天煞科之前湧到景點打卡。從破天荒沒有觀眾的開幕禮，轉眼來到今晚7時展開的閉幕禮，同樣將破天荒由兩名女市長交接五環旗；表演主題可能用上老牌漫畫《女強人奧斯卡》，貫徹東奧「融合」理念。

文：蘇柏高

電玩動漫既屬東瀛招牌，自然滲入5年前的主辦權交接環節及16天前的東奧開幕，預料今晚也不例外，配樂和角色均可能佔據重要位置。由於這次要連結下屆2024年巴黎奧運，因此將帶出什麼法式元素便引發猜想。據日本傳媒推斷，首選為著名的寶塚歌劇團成員領銜，搬演劇作《凡爾賽玫瑰》，亦即是昔日香港電視台稱為「女強人奧斯卡」的卡通。它是池田理代子創作的少女漫畫，1972至73年間連載，故事背景以法國大革命為題材，主角女扮男裝；寶塚也屬全女班劇團，以女生反串男角著稱，滿滿LGBT意味。

兩女市長破天荒交接五環旗

據報日皇會再度出席閉幕禮，完賽宣言則由國際奧委會（IOC）會長巴赫讀出。代表主辦權的奧運五環旗將由東京都知事小池百合子手上，交給同為女性的巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo），屬史上初次，小池說「這是東奧的象徵，聚焦多樣性及和諧」。

事實是公眾原本聚焦疫下東奧恐變播毒源頭，賽前民調一直約半數國民反對舉辦，近幾周國內確診數目亦高企，但IOC獨立專家組長麥高斯基不認同有指東奧令民眾放鬆防疫，「沒顯示因果關係」。東奧相關病例昨添22宗，沒有仍須參賽的運動員，累積則為404人，麥高斯基稱「全屬輸入個案，非在東京染疫」，已接種疫苗者也「無一重症」。

也許大賽魅力勝過病毒陰霾，今屆縱使閉門作賽，惟在公路單車等開放場地，依然不乏市民圍觀打氣。像新國立競技場外圍等地，來到閉幕在即，更是趁着當地3日假期，由早到晚其門如市。例如在放置聖火台的有明「夢之大橋」，有訪客表示「很高興來看看，這是長留孩子腦海的事物，現場和透過電視完全兩回事」。

東道主戰績佳 紀念品現掃貨潮

隨着比賽精彩上演，東道主健兒又佳績紛呈，據《產經新聞》報道，本來門可羅雀的官方商品銷售點，近日亦連同網上商店現掃貨潮。難怪巴赫嘆謂：「必須承認我曾憂慮東奧將欠缺靈魂，慶幸看到的迥異。運動員為賽事注入偉大的奧林匹克魂。」

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