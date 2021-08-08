陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績

陳芷澄昨續於霞關鄉村俱樂部出戰，從第10洞出發後在第2個洞便抓到「小鳥」，之後在第14及18洞再次打出低標準一桿，但回到第3及第4洞時兩度吞下「柏忌」，最終戰畢18個洞以低標準1桿的70桿完最後一個回合，4天以來憑6標準6桿的總成績290桿，在60名球手中名列50，雖較前一天的51桿有所回升，但排名仍未及上屆奧運的37名；美國隊Nelly Korda以低標準17桿的總成績奪金，22歲日本隊新星稻見萌寧，與上屆奪銅的新西蘭隊名將高寶璟，戰畢4天以低標準6桿的總成績並列次席，稻見萌寧戰至附加洞以1桿優勢摘銀。

返美續戰巡迴賽 盼下屆與後輩並肩

27歲的陳芷澄在埼玉縣的高溫下完賽，透露出戰第3回合前，發現部分球桿因旅程碰撞而移位，幸及時修正，結果反映在表現上。賽前表明以獎牌為目標的她未能如願，表示感激在港觀看直播的家人，並稱會向奪牌的港將學習搏盡精神，期望2024年在巴黎奧運登上頒獎台。她將返美續戰美國女子巡迴賽（LPGA），完成下半季才能休息調整，又寄望在下一個奧運周期，能有後輩並肩衝擊入場券。