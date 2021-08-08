手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧

成績停滯曾想退役 感激黃金寶鼓勵

東奧首設女子麥迪遜，港隊花兩年時間搶下入場券，前天由梁寶儀伙逄瑤踩出歷史一幕，可惜未戰至半途，便兩度被主車群超圈無法完賽，未能完美地在個人首屆奧運謝幕。她昨日回到單車館為隊友打氣，感慨表示難以入眠，幸獲港人留言打氣，成為最佳慰藉。失眠時浮現的首個片段，是2016年成績停滯，萌生掛車念頭，甚至踏上單車便覺心煩。時任教練黃金寶看出她的不穩情緒，多次細談化解鬱結。然而2018年亞運前夕，她又在一次比賽中炒車，因右手肘骨折鑲進鋼釘。手術過後，她獨留基地養傷與訓練，一年過後竟發現手術失敗，骨折位置並沒癒合。

折騰近兩年，27歲的她回想只覺是因禍得福：「炒車前，我連麥迪遜賽（港隊）後備也不是，只顧不斷練3公里追逐賽，沒想到能力因而提升，獲選中嘗試麥迪遜賽。後來隊友練習拉手，她們發現我手臂總會『卡』一聲，準備拆釘時才知首次手術失敗。」梁寶儀隨即再施手術，東奧因疫情延期，看似賺來養傷時間，原來令她萬般煎熬，皆因她原本已可拆走鋼釘，全力備戰往後大賽，奈何要在踏入全職第10年，才帶着手傷上陣圓夢。未能完賽的遺憾，或會繼續縈繞腦海。不過，她已準備踩向下一目標，盼與妹妹穎儀一同征奧：「強如黃金寶，都堅持5屆才踩畢奧運，或者我再堅持3年，下屆也可以呢！妹妹亦在為公路賽努力，希望可以為她搶分，下屆齊爭奧運資格。」