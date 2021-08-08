港聞

港聞一

手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧

【明報專訊】120圈漫長征途，外界看到的梁寶儀，是在東奧半途「上岸」，背後卻是付出17年，帶着手臂內一顆釘，寫下香港單車隊歷史一頁。賽後失眠大半晚，她昨回到伊豆單車館觀賽，先是感激昔日大師兄黃金寶鼓勵，讓她從掛車邊緣重燃鬥志，亦許諾3年後捲土重來，與妹妹穎儀攜手征奧。

成績停滯曾想退役 感激黃金寶鼓勵

東奧首設女子麥迪遜，港隊花兩年時間搶下入場券，前天由梁寶儀伙逄瑤踩出歷史一幕，可惜未戰至半途，便兩度被主車群超圈無法完賽，未能完美地在個人首屆奧運謝幕。她昨日回到單車館為隊友打氣，感慨表示難以入眠，幸獲港人留言打氣，成為最佳慰藉。失眠時浮現的首個片段，是2016年成績停滯，萌生掛車念頭，甚至踏上單車便覺心煩。時任教練黃金寶看出她的不穩情緒，多次細談化解鬱結。然而2018年亞運前夕，她又在一次比賽中炒車，因右手肘骨折鑲進鋼釘。手術過後，她獨留基地養傷與訓練，一年過後竟發現手術失敗，骨折位置並沒癒合。

折騰近兩年，27歲的她回想只覺是因禍得福：「炒車前，我連麥迪遜賽（港隊）後備也不是，只顧不斷練3公里追逐賽，沒想到能力因而提升，獲選中嘗試麥迪遜賽。後來隊友練習拉手，她們發現我手臂總會『卡』一聲，準備拆釘時才知首次手術失敗。」梁寶儀隨即再施手術，東奧因疫情延期，看似賺來養傷時間，原來令她萬般煎熬，皆因她原本已可拆走鋼釘，全力備戰往後大賽，奈何要在踏入全職第10年，才帶着手傷上陣圓夢。未能完賽的遺憾，或會繼續縈繞腦海。不過，她已準備踩向下一目標，盼與妹妹穎儀一同征奧：「強如黃金寶，都堅持5屆才踩畢奧運，或者我再堅持3年，下屆也可以呢！妹妹亦在為公路賽努力，希望可以為她搶分，下屆齊爭奧運資格。」

上 / 下一篇新聞

李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
戰勝心臟病 金牌車手昂首謝幕
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
法日元素展融合 閉幕繼續破天荒 閉門無阻東奧熱 場內冷清場外熱情
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
港乒凱旋即隔離 李靜：我的舞台已結束
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
劉慕裳「幸運」再加碼 美國訓練拍檔摘銅
中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王
中國跳水獨木舟添金 曹緣連續三屆封王
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
為日乒圓金牌夢 水谷隼因眼疾掛拍
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
五環影像：凱林賽炒車 小組半數人未完賽
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
美國男籃復仇 破法締四連霸 杜蘭特獻29分奠勝 澳洲挫斯國摘銅締里程碑
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
杜蘭特4年15.4億頂薪續約籃網 利安納留效快艇
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
巴西加時屠牛衛冕男足 馬爾甘入替建功 丹尼爾生涯第43冠
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
美男女隊稱霸400米接力 印度標槍摘金「開齋」
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
賽駒拒跳欄 德現代五項女將失牌灑淚
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感
國安法致移民 醫生「一世做醫局」志泯 指法例如「大炮殺蟻」 月掙數十萬未消絕望感
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
留港醫生：多同事談「走資」 稱要識走位 框架內做要做的事
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
顧問：年輕醫生申請增 提早送子女升學
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾300人登記後未獲消費券 涉帳戶失效
逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰
逾千港大校友聯署促撤學生禁足令 楊潤雄：校方風險評估決定 非懲罰
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
被問與教協再合作否 楊：看長遠表現
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
本報引公開守則索紀錄 紀律部隊全不答首長酬酢
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
「炮彈飛車」剷壆墜橋4輕傷 司機涉酒駕
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
P牌車避查撞保時捷 涉藥駕司機奔300米就擒
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
寶田邨燒傷漢不治 暫列縱火案
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
除罩吸煙欠交罰款 被捕漢警署危站
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
高風險區未打針童 准隨已接種家人回港 恐社區爆疫 醫生：不應放寬限制
增7輸入個案 全已打疫苗
增7輸入個案 全已打疫苗
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
14少年針後心肌炎 醫局：入院後皆速康復
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
去年反國歌法示威 向警擲物兩人集結罪成
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
搗大麻花儲存庫 揭外傭逾期居留
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
港產零膠防水即棄餐盒可叮可蒸 重組植物纖維排列製成 用後可當廚餘處理
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
飲食業憂「走塑」成本轉嫁客人 倡徵即棄餐具費
選委會增206提名 暫無界別需競選
選委會增206提名 暫無界別需競選
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花
學者促訂柱墩式培訓制 免奧運佳績成曇花