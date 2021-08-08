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李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態

【明報專訊】埋首伊豆單車館奮戰4天，「牛下女車神」李慧詩昨於東京奧運，終於重現昔日爭先賽連勝的勇態，更以直落兩場淘汰上屆奪銅的英國隊名將馬錢治。這名星將今早於4強轉戰烏克蘭隊老對手，成為港隊最後衝牌希望，總教練沈金康昨日賽後笑不攏嘴，形容徒弟「狀態回來了」，又相信她能把壓力化作動力，全力衝牌。

34歲的李慧詩上周四於凱林賽（又稱競輪賽）準決賽止步，前天在女子爭先賽又一度跌入復活賽，昨在關鍵時刻及時回勇。她於12強面對年輕13歲的法國隊新星高絲，對手在全程3圈賽事甫出發便踩出賽道。重新開賽後，這名港將未被打亂部署，從後出發緊盯對手，雙方在最後半圈發力，李慧詩展示爆發力追趕，終以0.019秒優勢在一場過的對決晉級。她在半小時後出戰3場2勝制的8強，對手正是次圈令她跌入復活賽的馬錢治。不過，李慧詩在首仗最後半圈從外檔發力，最後一個彎道追至並排，再以0.027秒優勢力壓對手先拔頭籌，一小時後再戰亦踩上鑊場阻止對手加速，至最後半圈力追險勝，以場數2：0打入4強。

李慧詩自2018年6月至2020年3月期間，曾保持爭先賽20個月不敗，昨在12強起保持3場全勝，重現當年的王者氣勢，總教練沈金康亦終於放鬆繃緊神情。他說徒弟看似贏得輕鬆，其實是因為有備而來：「針對上仗英國隊取勝，我們特別為Katy（馬錢治）部署，她最終能夠把戰術發揮出來，全日比賽情緒亦表現穩定。」港隊因疫情爆發後，去年3月戰畢場地單車世界賽，一直未能出征為東奧寓賽於操。沈金康承認備戰有影響，但徒弟現已重拾水準：「李慧詩的狀態回來了！前一天跌入復活賽，她多踩一場有利適應環境，始終十多個月缺少高水平比賽，每個運動員在場上的變化都很大，勝負就看誰適應得最快。」

與烏克蘭選手爭入決賽 沈：提防對方爆發力

東奧今晚在東京新國立競技場閉幕，李慧詩將於香港時間今早9時18分，在伊豆與烏克蘭隊車手絲達妮高娃在3場2勝制下，爭奪決賽席位，否則便要轉戰銅牌賽。絲達妮高娃較李慧詩年輕9歲，昨日在8強苦戰3場，才驚險擊敗德國隊的莉亞蘇菲，而德國隊續有應屆三料世界冠軍軒絲晉級，在另一場4強出戰加拿大隊的姬絲米曹。沈金康形容絲達妮高娃爆發力強，雙方過去對碰不下8次，對方總能在最後數秒踩出最快速度，必須小心提防，以保港隊最後獎牌希望。他亦笑說知悉香港全城關注，但徒弟應對壓力不成問題：「在這種最高水平的比賽，沒有壓力就沒有動力，只有不被壓得崩潰就可以，李慧詩沒有崩潰。」

另外，特首林鄭月娥昨祝賀李慧詩躋身4強，稱讚對方展現了自信心和爆炸力。她又表示已相約香港體育學院主席林大輝今早與其他運動界朋友一起觀看直播打氣，並順道視察計劃用作興建體院新設施大樓的選址，積極研究把有關項目提早落成，供運動員訓練，備戰更多國際賽事。

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

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