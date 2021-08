譚sir喺訪問中提及「Without the CPC, there would be no such a thing as "one country, two systems" (沒有中共就不會有『一國兩制』」),又話香港所有從政者應該以「To serve the best interest of the people(為人民的最大利益服務)」為自己嘅「career mission(職業使命)」。