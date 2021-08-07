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2021年8月7日星期六
港聞二
屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生
教協書店6月停運 網站教材全數下架
私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
黃照達漫畫
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【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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