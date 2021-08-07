郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限

疫下工作多 積假超上限無法放

香港郵務職工會理事長張偉權稱，現時有逾6000名郵務員工，在疫情下工作繁多，包括協助派銅芯口罩、協助市民預約接種疫苗等，長期人手不足，同事經常加班及在假期工作，更有行政人員一日上班16小時，但因「補鐘不補水」政策，大部分人累積假期超過30日上限，但仍無法放假，故難以預約打針，部分人9月才能取假接種首劑疫苗。

香港郵政：增聘退休員工替補

設每天疫苗假配額

他說，若要維持郵政服務正常，恐怕全部員工難以在9月1日前接種疫苗。他呼籲政府不要對郵務人員「用完即棄」，體諒員工辛酸，延長接種疫苗否則自費檢測的期限，例如容許9月至10月期間打完兩針，並建議政府派外展隊為郵務員工打針，以及增聘更多員工替補。

香港郵政昨晚發稿表示，63%員工已接種首針疫苗，另約18%人已安排在本月16日前接種首針。香港郵政為配合政府為打針者提供「疫苗假期」，已調配內部資源，就整體人手及運作需要作出適當部署，因應近日人員預約接種疫苗的需求上升，按各科組情况調配人手，並額外增聘近年退休的郵務人員出任短期合約工作，以及為各前線科組設每天「疫苗假期」配額，以便協調人手。

（新冠疫情）