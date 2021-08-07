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信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底

【明報專訊】本港已有逾半合資格人口已接種首針新冠疫苗，新一批約95.6萬劑BioNTech（復必泰）疫苗昨日抵港應付需求。政府昨公布，26間社區新冠疫苗接種中心將延長運作至10月31日，今日起陸續開放9月首針預約名額。另外，伊利沙伯體育館和機場的接種中心因使用率偏低，將於9月底停運；鴨脷洲體育館與港怡醫院接種中心將合併；中央圖書館接種中心將遷至渣華道體育館。

繼政府要求不打針僱員自費檢測後，信和集團確認人力資源部昨向員工發電郵稱，未接種首劑疫苗的員工由9月1日起，須在工作時間以外每兩周自費檢測。懷孕或身體不宜接種者須提供有效的醫療證明，公司會資助檢測費用。

女子打避孕針 私醫打錯科興

另外，一名已接種兩針復必泰的32歲女子前日到大埔私家醫生許嘉烽診所打避孕針，被錯誤注射一劑科興疫苗，她之後出現血壓高、心跳加速及頭痛等。衛生署昨停止該醫生在疫苗資助計劃下的所有疫苗服務，已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫委會跟進。

接種中心原定9月底停運，政府昨公布因應接種需求增加和接種進度，26間接種中心延長運作至10月31日，相信9月底有機會達七成合資格人口接種至少一針。

伊館及機場接種中心使用率低將停運

提供復必泰的伊利沙伯體育館和機場接種中心因整體使用率偏低，將於9月底停運。有份營運伊館接種中心的香港創新醫療學會創會會長劉少懷稱，啟用初期接種人數較少，最近多了學校團體及即日籌長者接種，因合約完結，「做完自己要做的事」，決定停運。至於中心營運能否達至收支平衡，他說有待會計部計算，若日後政府再需要機構營運接種服務，會視乎性質決定會否參與。同樣營運該中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，該中心最近升至每日逾2000人接種，相信在平衡收支上有「好大幫助」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗接種 醫管局 信和集團 復必泰 新冠疫苗 新冠疫情 社區接種中心

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