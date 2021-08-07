兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」

美抵港女子檢疫第6日確診

曾赴美男子驗出帶L452R 到過書展

昨日兩宗確診均為輸入個案，其中36歲女子從美國抵港（第12005宗），她於5月已在港打兩針復必泰，6月29日在港驗出抗體陽性，8月1日從美國返港，在檢疫期間確診。據疫情專題網站資料，美國屬B組高風險地區，入境者若已打針，在港認可實驗室驗出抗體陽性，抵港時驗出病毒陰性，並能提供相關文件證明，就可減檢疫至7日。

此外，昨有約5宗初步確診，包括一名32歲男子，他於4月已在港打兩針復必泰，7月19日在港驗出抗體陽性，7月25日出發到美國，8月2日驗病毒陰性，8月5日經多哈返抵香港機場時驗出病毒陽性，並帶L452R變異病毒株。

32歲男子離港前住在上環干諾道西海景大廈，政府昨晚在該大廈封區，居民無論有否打針，都要強制檢測。此外，病人7月15至25日在上環文咸東街40至44號上班，該處亦被納入強制檢測公告。

DONKI員工赴日後陽性 曾到荃灣店

此外，衛生防護中心接獲通報一宗港人於日本確診的個案，一名29歲女子於4、5月已先後在香港打兩針復必泰，7月29日離港到日本，翌日驗出病毒陽性，是6月以來最少第7宗港人到海外短時間內確診的個案。她在潛伏期曾居住和工作的地點，包括愉景灣尚堤映蘆（6座）及尖沙嘴美麗華廣場A座21樓2107室泛亞零售管理（香港）有限公司，前晚已納入強制檢測公告。該員工上月4次到過荃灣海之戀商場分店，同日去過該店的人亦要強檢。

泛亞零售管理在香港經營日式超市DON DON DONKI。該公司證實接獲通知有辦公室員工於海外確診，該員工於7月16至28日曾到尖沙嘴辦公室，受影響員工會按規定強制檢測。

梁：容檢疫7日對社區危險

對於有已打針並驗出抗體者返港時確診，呼吸系統專科醫生梁子超認為，若從美國抵港的36歲女子只需檢疫7日、且在第6日才確診，對社區來說較危險。他認為，雖然Delta變種病毒潛伏期較短，但仍有不少個案潛伏期超過六七日，且已有不少例子顯示已打針、有抗體者仍會受感染，若他們只需檢疫7日，容易走漏個案入社區，「打針加有抗體仍會受感染，為何政府仍要堅持錯誤的政策？」

明報記者

（新冠疫情）