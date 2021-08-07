港聞

港聞二

兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」

【明報專訊】本港昨日新增兩宗新型冠狀病毒輸入個案，包括一名已打兩針BioNTech（復必泰），並驗出抗體的36歲女子，按機制應可獲縮減檢疫期至7日，最終她在抵港後第6日確診。此外，另一名同樣已打兩針復必泰，並驗出抗體的32歲男子，上月底到美國逗留10日，前日返港後在機場驗出初步確診，並驗出帶L452R變異病毒株，當局昨晚在病人在港居住的上環海景大廈封區強檢，曾與他於上月18日同時在書展的人亦須強檢。

美抵港女子檢疫第6日確診

曾赴美男子驗出帶L452R 到過書展

昨日兩宗確診均為輸入個案，其中36歲女子從美國抵港（第12005宗），她於5月已在港打兩針復必泰，6月29日在港驗出抗體陽性，8月1日從美國返港，在檢疫期間確診。據疫情專題網站資料，美國屬B組高風險地區，入境者若已打針，在港認可實驗室驗出抗體陽性，抵港時驗出病毒陰性，並能提供相關文件證明，就可減檢疫至7日。

此外，昨有約5宗初步確診，包括一名32歲男子，他於4月已在港打兩針復必泰，7月19日在港驗出抗體陽性，7月25日出發到美國，8月2日驗病毒陰性，8月5日經多哈返抵香港機場時驗出病毒陽性，並帶L452R變異病毒株。

32歲男子離港前住在上環干諾道西海景大廈，政府昨晚在該大廈封區，居民無論有否打針，都要強制檢測。此外，病人7月15至25日在上環文咸東街40至44號上班，該處亦被納入強制檢測公告。

DONKI員工赴日後陽性 曾到荃灣店

此外，衛生防護中心接獲通報一宗港人於日本確診的個案，一名29歲女子於4、5月已先後在香港打兩針復必泰，7月29日離港到日本，翌日驗出病毒陽性，是6月以來最少第7宗港人到海外短時間內確診的個案。她在潛伏期曾居住和工作的地點，包括愉景灣尚堤映蘆（6座）及尖沙嘴美麗華廣場A座21樓2107室泛亞零售管理（香港）有限公司，前晚已納入強制檢測公告。該員工上月4次到過荃灣海之戀商場分店，同日去過該店的人亦要強檢。

泛亞零售管理在香港經營日式超市DON DON DONKI。該公司證實接獲通知有辦公室員工於海外確診，該員工於7月16至28日曾到尖沙嘴辦公室，受影響員工會按規定強制檢測。

梁：容檢疫7日對社區危險

對於有已打針並驗出抗體者返港時確診，呼吸系統專科醫生梁子超認為，若從美國抵港的36歲女子只需檢疫7日、且在第6日才確診，對社區來說較危險。他認為，雖然Delta變種病毒潛伏期較短，但仍有不少個案潛伏期超過六七日，且已有不少例子顯示已打針、有抗體者仍會受感染，若他們只需檢疫7日，容易走漏個案入社區，「打針加有抗體仍會受感染，為何政府仍要堅持錯誤的政策？」

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 輸入個案 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生
蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生
教協書店6月停運 網站教材全數下架
教協書店6月停運 網站教材全數下架
私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看
私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】受訪話想用消費券買 劏房戶獲匿名局長送風扇
【Emily】受訪話想用消費券買 劏房戶獲匿名局長送風扇
【Emily】兩學生乒乓摘銅 教大師長視像道賀
【Emily】兩學生乒乓摘銅 教大師長視像道賀
【Emily】譚耀宗罕有接受英語訪問 唔使出貓紙
【Emily】譚耀宗罕有接受英語訪問 唔使出貓紙
【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周