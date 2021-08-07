抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則

根據手術室閉路電視片段，事主的抽脂手術踏入下午近2時，麻醉儀器持續發出警號，事主屢次喊痛，並大叫「唔好壓住我隻手」。Mainland Phoebe-Anne表示，估計事主已經完成手術，麻醉藥亦已注射完畢，事主開始恢復意識。

片段顯示被告斥助理：點解唔識處理？

片段所見，被告下午2時許離開手術室，至3時半折返，有助理反映事主「條脷頂住條airway（呼吸管）」，被告遂責怪對方不懂得處理情况。Mainland Phoebe-Anne表示，被告離開手術室時，沒有確保事主獲得足夠氧氣供應，亦沒有指示助理監察事主的呼吸狀况，明顯有違醫生的責任。她續指，被告知悉事主情况危急後，沒有立即施行心肺復蘇，反而致電另一名醫生求救，涉違反基本的搶救原則。聆訊下周一（9日）續。

【案件編號：HCCC 200/18】