官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月

【明報專訊】去年2月29日為8．31事件半周年，有示威者於旺角一帶聚集，一名女文員涉嫌管有噴漆及螺絲批，另一名男售貨員則涉嫌管有雷射筆，早前分別在九龍城裁判法院，各被控一項管有物品意圖損壞他人財產及在公眾地方管有攻擊性武器罪名，昨日分別被判處社會服務令220小時，及判處6個月監禁。
裁判官鄭念慈判刑時指出，男售貨員是有意圖使用雷射筆射向他人眼睛，更必然會射向警方，認為在人群中使用，造成的傷害可大可小。
女藏螺絲批
重犯機會低判社服令
裁判官又稱，女被告麥安怡（27歲）的社會服務令報告正面，閒暇時會參與不同義工活動，且向感化官表示遠離不法的事，考慮被告沒有案底，重犯機會低，不過會判處時數較高的社會服務令。
鄭官引述辯方求情指，男被告黃欣龍（29歲）需照顧母親，其妻子情緒情况亦需要跟進，然而當日是8．31紀念日，有多人聚集，人群有一定情緒。雖然沒有證據顯示黃有使用該雷射筆，但認為黃有意圖攜帶，更必然射向警方，因此判處黃欣龍監禁6個月。
拋水樽男擾秩序罪成
同案另一被告、報稱無業的陸冰溢（24歲），為前輔警，他涉嫌向人群拋膠水樽，早前被裁定在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪名成立，將於8月9日判刑。
【案件編號：KCCC 2134/20】
（反修例風暴）
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