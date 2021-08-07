官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月

裁判官鄭念慈判刑時指出，男售貨員是有意圖使用雷射筆射向他人眼睛，更必然會射向警方，認為在人群中使用，造成的傷害可大可小。

女藏螺絲批

重犯機會低判社服令

裁判官又稱，女被告麥安怡（27歲）的社會服務令報告正面，閒暇時會參與不同義工活動，且向感化官表示遠離不法的事，考慮被告沒有案底，重犯機會低，不過會判處時數較高的社會服務令。

鄭官引述辯方求情指，男被告黃欣龍（29歲）需照顧母親，其妻子情緒情况亦需要跟進，然而當日是8．31紀念日，有多人聚集，人群有一定情緒。雖然沒有證據顯示黃有使用該雷射筆，但認為黃有意圖攜帶，更必然射向警方，因此判處黃欣龍監禁6個月。

拋水樽男擾秩序罪成

同案另一被告、報稱無業的陸冰溢（24歲），為前輔警，他涉嫌向人群拋膠水樽，早前被裁定在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪名成立，將於8月9日判刑。

【案件編號：KCCC 2134/20】

（反修例風暴）