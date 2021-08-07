文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心

辯方進一步求情稱，案發時23歲的被告陳祖澤在讀小學時是個品學兼優的學生，惟升上中學後，成績欠理想，但操行可以，並承諾日後做事會謹慎，希望重新出發。

議助塗「光時」字句判社服令

另外，一名議員助理去年3月在何文田愛民邨的牆壁上塗鴉「光復香港，時代革命」、「黑警死全家」等字句，一名大學畢業生協助把風，早前承認一項刑事損壞罪，他昨於九龍城法院被判160小時社會服務令。

裁判官鄭念慈判刑時表示，考慮同案另一名被告的罪責、角色更嚴重，而被告在法庭面前認罪，相信他已經得到教訓，重犯機會低。考慮被告無案底，辯方的求情及案件背景，故跟從報告的建議，判處社會服務令。

控罪指，被告梁軒（26歲）於2020年3月2日刑毀屬於領展的牆壁。至於同案另一名被告、報稱為議員助理的麥兆基（23歲），同被控一項刑事損壞罪，早前已經認罪，被判240小時社會服務令。

【案件編號：WKCC49 & KCCC 201/21】

（反修例風暴）