警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成

或為調查 前區議員候選人脫罪

4名被告依次為家庭主婦梁舜君（49歲）及朱音音（40歲）、當時為區議會選舉候選人的張贊華（30歲）及電腦技術員盧文杰（33歲）。罪成的梁舜君，法庭押後至8月20日判刑，她其間須還押。

裁判官水佳麗指，此案主要依賴新聞片段，因為作證警員均沒有看到各被告的行為；而片段所見，首被告梁舜君走近防線與示威者一同叫喊「黑警」和「反抗」的口號，明顯有意圖加入陣線，與警察對峙，因此裁定她罪名成立。

至於被告朱音音和張贊華，裁判官接納當日有不明氣體問題，謠言滿天飛，作為區議會候選人的張贊華很可能是到場調查和回覆選民提問；而朱音音當時是另一名區議會候選人的義工，兩人一直在一起，沒有作出任何行為，因而裁定兩人非法集結及違反《禁蒙面法》的罪名不成立。

對於被告盧文杰，裁判官稱，他曾接近路障並高叫「香港人」，但拍攝到他叫囂的時間只有17秒，不排除他是「好管閒事，當場發泄」；另外，無證據顯示他曾經使用背包內的士巴拿，裁定他非法集結、蒙面及管有物品意圖損壞財產的罪名不成立。

【案件編號：TMCC 1953/20】

（反修例風暴）