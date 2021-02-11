港聞

港聞二

口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的

【明報專訊】2019年聖誕節網民發起在多區商場「和你Shop」活動，其中7名男女涉在九龍灣德福廣場參與行動，7人否認兩項參與非法集結罪受審後，昨日在觀塘裁判法院裁決。裁判官莫子聰指，遊行人士高叫的口號是「徹頭徹尾對人的侮辱」，包括「黑警OT，警嫂3P」、「香港警察，吞槍自殺」等（見表）。雖然無證據指其中6人曾叫口號，惟當日他們與遊行人士行動一致，「不可能不跟着叫口號」，而其餘一人則為帶領叫口號者，裁定7人有共同目的而集結，兩罪罪成，7名被告須還押至8月27日判刑，其間會索取一系列報告。

7名被告依次為學生符致安（30歲）、外賣員廖林鈞（24歲）、學生梁茵琳（20歲）、學生林依汶（19歲）、學生陳楚嵐（19歲）、學生李銘軒（19歲） 及兼職侍應劉家浩（24歲）。

拒納保安稱遊行和平 指警證供可信

裁判官莫子聰指，片段顯示遊行人士叫口號的聲浪影響商戶正常運作，而德福廣場保安經理供稱當日遊行和平有序，是不合情理，刻意隱瞞當日情况，不接納其證供。反之，8名警員證供可信可靠，予以接納。

莫官稱，曾翻看多條當日德福廣場閉路電視片段及截圖，經自行對比首6名被告的被捕時的容貌、衣著和隨身物品後，能在毫無合理疑點下裁定他們當日在場。至於第七被告劉家浩，莫官依賴控方呈上案發後3天的閉路電視片段作辨認，憑其步姿獨特，手持的物品與警方從他家中搜出的揚聲器、麥克風及衣物脗合，裁定他案發當日亦在場。

辯稱受眾不在非侮辱 官斥強詞奪理

莫官指，本案關鍵在於遊行人士在《香港人權法》下擁有的權利，是否容許他們叫如此的口號，「解散警隊」可視為訴求，惟當日口號涉侮辱警員及其家人，又詆譭美心及元氣。莫官又指，當日不排除現場有警員家人、朋友等，辯方指稱受眾不在場就不屬侮辱是「強詞奪理」。

莫官最終裁定第七被告劉家浩為帶領叫口號者，以揚聲器先叫口號上半句，其餘遊行人士會自動接下一句，又認為即使無證據指其餘6名被告曾叫口號，惟他們以黑衣打扮、戴上口罩與其他遊行人士行動一致，「不可能不跟着叫口號」，即使若非如此，他們必然知悉其他人曾叫口號，裁定7人有共同目的而集結並罪成。

【案件編號：KTCC1146/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕黑警死全家 觀塘裁判法院 非法集結 聖誕節 德福廣場 和你Shop 反修例運動

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