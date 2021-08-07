強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同

兒童事務委員會昨午開會，政務司長李家超首度以主席身分主持會議。政務司長辦公室會後發稿稱，政府留意有社會人士關注現行機制未能及早和有效辨識懷疑虐待及忽略兒童個案，並建議建立強制舉報機制。政府會諮詢社會福利、教育及醫療衛生界別，完成諮詢後會參考各持份者意見，再進行下一步工作。據悉，社署下周將與社福界會面。

委員會非官方委員吳堃廉表示，委員認同立法大方向，認為有助保護兒童，但委員普遍擔心配套支援及執行問題，例如立法後會否令專業人士受壓而「係唔係都上報」、如何加強培訓專業人士；另擔心或窒礙市民求助專業人士，冀政府加強公眾教育，令市民更認識法例及釋除疑慮。舉報機制擬保護16歲以下兒童，吳說現時多條法例對兒童年齡定義不同，委員認為今次應涵蓋18歲以下兒童。

委員會亦聽取顧問公司簡介發展中央兒童數據資料庫研究工作的進展，吳堃廉冀政府盡快完成資料庫，認為「拖得太耐」。