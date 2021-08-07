駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港

美國總統拜登周四（5日）宣布向身處美國的港人提供臨時避風港安排，將允許相關者延長在美逗留時間18個月。拜登聲明稱，措施是回應中國政府對在香港的權利與自由的嚴重侵蝕，美國不會動搖對港人的支持。

美延長港人逗留時間

指北京侵蝕香港權利自由

外交部駐港特派員公署表示，《港區國安法》精準打擊一小撮嚴重危害國家安全的「反中亂港分子」，一年來拘捕涉嫌違法者117人、檢控64人，又指香港經濟金融繼續堅挺，社會對一國兩制信心倍增。公署發言人批評美方，編織謊言污衊國安法，「明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂避風港，就是妄圖唱衰香港、污名中國」。

特區政府亦發新聞稿，「強烈反對美國政府在有關延後執行強制在美港人離境的所謂備忘錄中針對香港特區的最新舉措」。發言人稱，美國有大量國家安全法例，但詆譭香港的國安法，指對方完全出於政治目的，是「採取雙重標準的虛偽行為」。