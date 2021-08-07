私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看

立法會議員謝偉俊要求局方解釋「望一望」的意思，認為在保障私隱和執法權力間需取得平衡，曾國衞回應，「望一望」即是「掃落去睇」，看到與起底相關資料會細看，強調不會細看「望下去不似相關」的內容，他說，完成檢視過程後，會在可行情况下寫報告，並給當事人查閱。

鍾麗玲表示，如要將涉事電子器材解鎖或入屋搜查，都須有法庭手令，她稱署方正準備委任證，以便執法。

修例設域外管轄權，起底行為在香港境內或境外發生，私隱專員都可送達停止披露通知，要求相關平台移除信息。民建聯梁志祥和自由黨鍾國斌關注，當局如何檢控身處境外者及會否發通緝令，鍾麗玲沒正面回應，形容海外執法有一定複雜性。她認為，網絡平台使用條款列明遵守當地法律，若平台不合作，署方會聯絡海外相關機構，至於是否涉及刑事，要視乎個案嚴重程度。

曾國衞：不存在以言入罪

條例規定起底行為意圖或罔顧造成「指明傷害」即屬犯罪，熱血公民鄭松泰認為，「指明傷害」中的騷擾、纏擾已有其他刑事法例處理，毋須納入修例，曾國衞解釋，訂定「指明傷害」的元素是參考律政司長早前申請禁制令時的字眼，相關字眼定義在過往其他刑事案例已有解釋，稱若市民沒有犯罪意圖或不存在罔顧就不會觸犯法例，強調修例不存在「以言入罪」。