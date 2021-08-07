港聞

港聞二

私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看

【明報專訊】政府針對「起底」行為修訂《個人資料（私隱）條例》，有關草案委員會昨召開首次會議。新修訂賦予個人資料私隱專員調查及檢控權，其中可在沒有手令下，檢視個別人士的電子器材。政制及內地事務局長曾國衞強調，有關做法需符合3個原則，包括合理相信有起底行為、涉事電子器材內有證物、證物或會被銷毁，但不包括解密電子器材。私隱專員鍾麗玲補充，無手令檢視電子器材只是「拎部手機望一望」，預期接近拘捕才會採用。

立法會議員謝偉俊要求局方解釋「望一望」的意思，認為在保障私隱和執法權力間需取得平衡，曾國衞回應，「望一望」即是「掃落去睇」，看到與起底相關資料會細看，強調不會細看「望下去不似相關」的內容，他說，完成檢視過程後，會在可行情况下寫報告，並給當事人查閱。

鍾麗玲表示，如要將涉事電子器材解鎖或入屋搜查，都須有法庭手令，她稱署方正準備委任證，以便執法。

修例設域外管轄權，起底行為在香港境內或境外發生，私隱專員都可送達停止披露通知，要求相關平台移除信息。民建聯梁志祥和自由黨鍾國斌關注，當局如何檢控身處境外者及會否發通緝令，鍾麗玲沒正面回應，形容海外執法有一定複雜性。她認為，網絡平台使用條款列明遵守當地法律，若平台不合作，署方會聯絡海外相關機構，至於是否涉及刑事，要視乎個案嚴重程度。

曾國衞：不存在以言入罪

條例規定起底行為意圖或罔顧造成「指明傷害」即屬犯罪，熱血公民鄭松泰認為，「指明傷害」中的騷擾、纏擾已有其他刑事法例處理，毋須納入修例，曾國衞解釋，訂定「指明傷害」的元素是參考律政司長早前申請禁制令時的字眼，相關字眼定義在過往其他刑事案例已有解釋，稱若市民沒有犯罪意圖或不存在罔顧就不會觸犯法例，強調修例不存在「以言入罪」。

相關字詞﹕私隱專員 個人資料（私隱）條例 起底

上 / 下一篇新聞

屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生
蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生
教協書店6月停運 網站教材全數下架
教協書店6月停運 網站教材全數下架
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」
兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】受訪話想用消費券買 劏房戶獲匿名局長送風扇
【Emily】受訪話想用消費券買 劏房戶獲匿名局長送風扇
【Emily】兩學生乒乓摘銅 教大師長視像道賀
【Emily】兩學生乒乓摘銅 教大師長視像道賀
【Emily】譚耀宗罕有接受英語訪問 唔使出貓紙
【Emily】譚耀宗罕有接受英語訪問 唔使出貓紙
【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周