教協書店6月停運 網站教材全數下架

教協以往製作及推介一系列通識教育、國民及公民教育教材，供教師下載使用，相關教材載於教協網頁的「教材庫」。本報以網頁庫存檔系統翻查已下架的「教材庫」網頁，教材涉及題目包括佔領運動、本港政改爭議、八九民運、認識《基本法》等，部分由教師編寫，亦有其他團體例如支聯會製作；該網教材近年已鮮有更新。

左報曾批評售「美化黑暴」書籍

左派報章過去數月多次報道在教協旺角會所營運的「有為圖書坊」，指控該店出售大量「美化黑暴」書籍，並引述意見稱要對散播不法信息的工會或團體執法。教協昨稱，原以外判方式在旺角會所獨立營運的書店已於6月底結業，原址將改為會員服務櫃枱及職員辦事處。教協又稱，近日成立的中國歷史文化工作組正籌備中史及文化書目，讓教師參考，日後會在教協會所發售相關書籍；工作組稍後會舉辦其他中國歷史及文化相關活動。