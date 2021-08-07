港聞

港聞二

蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生

【明報專訊】教協被內地官媒批評「長期從事反中亂港活動」、形容為必須剷除的「毒瘤」後，教育局隨即斷絕工作關係。警務處長蕭澤頤接受傳媒訪問表示，不排除調查教協，稱違法必究；又不排除拘捕通過議案「感激」刺警疑兇的港大學生評議會。有學者認為，教協過去幾天採取一連串「大動作」回應，包括退出支聯會和職工盟、聲明聚焦教育事務、成立中國歷史文化工作組，認為北京和教協雙方會陷入觀望時期。

外界關注教協會否被取締，特首林鄭月娥周一（2日）表示，要取締一個組織或工會須有法律基礎，稱不會評論有沒有執法機構正進行調查。警務處長蕭澤頤前日（5日）接受《鳳凰衛視》專訪，稱警方一定會就涉嫌違法行為進行調查，違法必究。蕭澤頤在訪問中表示，「我們不排除，我們一定會調查，看看他（教協）有沒有任何違法行為。任何一個組織，如果他企圖違反一些國家安全的行為，又或者任何刑事的行為，我們一定會追究到底。我們有法必依、違法必究」。

回應是否調查教協

警：按實際情况依法執法

本報昨向警方查詢，是否已有部門調查教協並由哪一部門跟進。警方表示，會按實際情况依法採取任何執法行動。

蔡子強：教協連日大動作回應

相信北京會觀望

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，針對教協的都是一些政治性指控，沒有具體違法指控及清楚說明教協如何牴觸法例。對於蕭澤頤指會調查涉嫌違法行為，蔡說不知道警方有沒有具體行動跟進。他又對比外界針對教協、支聯會和民陣的批評，認為針對教協的「口徑未去到最嚴厲」，相信要再觀察。蔡續稱，教協過去幾天採取一連串「大動作」回應，包括退出支聯會和職工盟、聲明聚焦教育事務，又請對中國有認識的教協前會長、監事張文光領導新成立的中國歷史文化工作組，相信北京會觀望，而教協如何做亦要觀望北京的反應。蔡本身是教協會員，他說過去幾天發生的事沒有動搖他對教協的信心。

另外，七一刺警案發生後，港大學生會評議會曾通過議案「感激」疑兇，其後撤回並致歉。警方國安處上月16日持法庭搜查令進入港大校園蒐證，檢走大量證物。港大校委會周三（4日）勒令出席該次會議的評議會成員禁足校園及使用大學設施和服務。

蕭澤頤在訪問表示，警方正調查有關案件，不排除拘捕。他說，「這些美化暴力的行為，首先在法律層面已經有可能違法，我們《香港國安法》第27條也很清晰說了這點。他有犯法的，我們一定會將他繩之以法，我們絕無需要採取任何政治上的手段。香港警隊那麼多年來都是依法辦事，昨天是，今天是，將來也是。有關案件我們仍在調查中，不過我們不排除在未來會有一些拘捕行動。」

上 / 下一篇新聞

屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
陳芷澄回勇「捉老鷹」 高球賽升至51位
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
海關破大麻場 市值7000萬歷來最大宗
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
寶田邨單位火警 中年漢燒傷昏迷送院
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
疑切線撞寶馬 女鐵騎士捲車底亡
教協書店6月停運 網站教材全數下架
教協書店6月停運 網站教材全數下架
私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看
私隱例修訂准無手令查手機 專員：只是望一望 曾國衞解釋：與起底相關資料會細看
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
駐港公署籲美「趁早死了這條心」 指開放避風港唱衰香港
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
網上六四館資金用盡：日後靠志願者維持
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
強制舉報懷疑虐兒 兒童委員會大致認同
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
口號屬侮辱 衣著行動一致 7人德福和你shop集結罪成 官：「不可能不跟着叫」 有共同目的
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
警基地集結案 首被告叫「黑警」罪成
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
文員藏易燃液玻璃樽 罪成判入勞教中心
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
藏索帶上訴稱非束縛工具 官反駁：不用剪刀剪不開 檢控官：付國豪遇襲案證非法用途
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
官指「必然會射向警方」 男子攜雷射筆囚6個月
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
抽脂死亡案 麻醉科證人：被告違反搶救原則
兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」
兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
信和要求不打針員工自費驗 26社區疫苗中心延長 開至10月底
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
郵務職工會稱難取假打針 促延首針期限
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
上月13人打復必泰後疑心肌炎心包炎
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
街頭聲援12港人 3時任區議員不認犯聚
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】受訪話想用消費券買 劏房戶獲匿名局長送風扇
【Emily】受訪話想用消費券買 劏房戶獲匿名局長送風扇
【Emily】兩學生乒乓摘銅 教大師長視像道賀
【Emily】兩學生乒乓摘銅 教大師長視像道賀
【Emily】譚耀宗罕有接受英語訪問 唔使出貓紙
【Emily】譚耀宗罕有接受英語訪問 唔使出貓紙
【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】年初兩度裁員 新巴城巴請300車長
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周
【Emily】UNICEF線上活動 慶祝母乳哺育周