蕭澤頤：不排除，一定會，看教協有否違法 稱不排除拘捕感激議案港大生

外界關注教協會否被取締，特首林鄭月娥周一（2日）表示，要取締一個組織或工會須有法律基礎，稱不會評論有沒有執法機構正進行調查。警務處長蕭澤頤前日（5日）接受《鳳凰衛視》專訪，稱警方一定會就涉嫌違法行為進行調查，違法必究。蕭澤頤在訪問中表示，「我們不排除，我們一定會調查，看看他（教協）有沒有任何違法行為。任何一個組織，如果他企圖違反一些國家安全的行為，又或者任何刑事的行為，我們一定會追究到底。我們有法必依、違法必究」。

回應是否調查教協

警：按實際情况依法執法

本報昨向警方查詢，是否已有部門調查教協並由哪一部門跟進。警方表示，會按實際情况依法採取任何執法行動。

蔡子強：教協連日大動作回應

相信北京會觀望

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，針對教協的都是一些政治性指控，沒有具體違法指控及清楚說明教協如何牴觸法例。對於蕭澤頤指會調查涉嫌違法行為，蔡說不知道警方有沒有具體行動跟進。他又對比外界針對教協、支聯會和民陣的批評，認為針對教協的「口徑未去到最嚴厲」，相信要再觀察。蔡續稱，教協過去幾天採取一連串「大動作」回應，包括退出支聯會和職工盟、聲明聚焦教育事務，又請對中國有認識的教協前會長、監事張文光領導新成立的中國歷史文化工作組，相信北京會觀望，而教協如何做亦要觀望北京的反應。蔡本身是教協會員，他說過去幾天發生的事沒有動搖他對教協的信心。

另外，七一刺警案發生後，港大學生會評議會曾通過議案「感激」疑兇，其後撤回並致歉。警方國安處上月16日持法庭搜查令進入港大校園蒐證，檢走大量證物。港大校委會周三（4日）勒令出席該次會議的評議會成員禁足校園及使用大學設施和服務。

蕭澤頤在訪問表示，警方正調查有關案件，不排除拘捕。他說，「這些美化暴力的行為，首先在法律層面已經有可能違法，我們《香港國安法》第27條也很清晰說了這點。他有犯法的，我們一定會將他繩之以法，我們絕無需要採取任何政治上的手段。香港警隊那麼多年來都是依法辦事，昨天是，今天是，將來也是。有關案件我們仍在調查中，不過我們不排除在未來會有一些拘捕行動。」