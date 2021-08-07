亞博工展會墟冚 展商：貴價貨銷情減

受惠消費券 市民預算增兩三千

工展會購物節昨早10時半開幕，早在10時前已有逾百人排隊，大部分入場者都是中老年人。梁先生昨早以長者乘車優惠，用二元搭機場巴士到博覽館，未到下午已買了花膠、魚肚及冬菇等。他說自己每年都會去兩次工展會，感覺今年「折扣一般，平唔到幾多」，但仍想來逛逛，「疫情困咗咁耐都要鬆下」。他指自己的消費券早花光，現在「用緊老婆嗰2000蚊買嘢」。

每年都會去工展會的陳小姐和賴小姐，過往只消費二三千元，今年因政府派了兩千元消費券，每人預算加碼至5000元 ，但指「都係睇啱先會買」。賴小姐說今次工展會購物節不如往年般「抵」，「以前咪話一蚊一罐鮑魚嘅，今年都唔見有；有，得一蚊一罐可樂囉」，但她仍「好想買嘢」。她舉例，自己用100元買了5個湯包，「比喺出面買平廿蚊一個」。

美味棧銷售經理劉崇智說，為了吸納更多市民的消費券，今次展覽他們提供了一些比過往工展會更大的折扣，例如八頭清湯鮑魚過往在工展會賣200元一罐，今次賣160元兩罐。不過，他留意到過往消費過千元的市民大多花費在鮑魚等貴價食材，但今次單筆消費最高的人卻是用了千五元消費券，買醬料、榨菜等「入屋產品」，又指今年較少人購買單價較高的鮑魚產品。他猜測原因有二：「一來之前維園客，真係比新界客鬆手啲，二來以往臨近新年，但今年係暑假，佢哋對於呢類（鮑魚）產品需求又無咁大」。

黃家和：兩小時賣800支奶茶超預期

金百加集團主席、香港餐飲聯業協會會長黃家和指，本預計是次購物節人流會較少，其公司「金茶王」攤位只安排3名職員工作，但入場人次超乎他想像，結果他自己也要親自落場拆箱。他又說，本預算了1000多支奶茶供兩三日銷售，怎料昨天兩小時已賣出800多支。

商務及經濟發展局長邱騰華在活動開幕典禮上形容廠商會在此時舉辦工展會購物節是「當時得令」，因為挑選中疫情緩和及消費券剛派發的時機。廠商會會長史立德指，這次工展會購物節選址亞博，是工展會史上最破格創新的一次。購物節約有180個展商、250個攤位，約九成參展商有安裝電子支付程式。