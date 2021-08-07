最高達4倍地積比 濕地緩衝區罕見

發展局長黃偉綸本周一表示研究提高濕地緩衝區內的發展地積比率。政府昨即公布新地提交的申請書，蠔洲路項目擬建的1474伙私營部分，其地積比率達2.15倍；而擬建的2616伙公營房屋，其地積比率更高達4.14倍。

環團憂開先例 取代城規審批

城規會資料顯示，該幅用地曾於2017年申請擬建57幢洋房，當時地積比率為0.34倍，規劃署曾指由於該用地位於濕地緩衝區範圍，發展方案有可能影響濕地保育區的緩衝功能，影響周邊魚塘及濕地的生態環境及多樣性，但最終申請仍獲城規會通過。

長春社公共事務經理吳希文表示，對今次發展商提交的發展方案感憂慮及驚訝，指政府仍未完成濕地緩衝區發展密度的檢討，已有發展商申請擴大緩衝區的發展密度，更較原先城規會批准的密度高出10多倍，質疑發展商借「土地共享」渠道及假借提供公營房屋之名，無視緩衝區的規劃限制及對環境的影響，不但開出不良先例，更憂慮日後發展商日後可借「土地共享」途徑，取代城規會的法定程序。