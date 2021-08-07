土地共享增兩申請 涉逾1.6萬伙 新地元朗地毗連私人項目 恒地大埔地曾兩申改劃失敗

有關注團體質疑，新地借申請土地共享，透過公帑補貼區內道路基建，最終令毗鄰的私營房屋項目得益；又憂慮林村項目，會令林錦公路大擠塞，釀成規劃災難。

可補貼基建 同系盤受益惹質疑

由新地申請、位於元朗蠔洲路近東成里的土地共享項目，涉約5.9公頃用地，擬建約4090伙單位，包括5幢大廈提供約2616伙公營或首置單位，以及4幢大廈提供1474伙私營單位，容納約1.05萬人，料公營房屋部分2027年落成，私營部分2031年落成。新地稱期望申請早日獲批，期望以公私營雙軌並行努力，更有效釋放新界土地潛力，以紓緩短中期房屋短缺問題，協助輪候公屋、「尤其是住在劏房籠屋的市民改善生活環境」。

根據新地的發展藍圖，項目靠近元朗公路的南面用地劃作私營房屋，這項目毗鄰新地另一私營房屋、東成里「跨代共居房屋」項目，亦可共享其道路基建。城規會2月有條件批准東成里項目，擬建逾1500伙單位。

至於由恒地與會德豐提出，位於大埔林村、許願樹對面的用地，涉約19.3公頃用地，擬建逾1.21萬伙單位，包括18幢大廈提供約8484伙公營或首置單位，以及10幢大廈提供約3636伙私營單位，容納約3.4萬人，料2031年落成；並建議在項目中開通一條新路，以疏導及分流林錦公路的交通負荷。

不過，發展商曾於2013年及2019年就該幅大埔用地，向城規會提出改劃申請，其中2019年方案則擬發展36幢3至4層高洋房，提供1309個單位，但兩次申請均自行撤回。恒地表示，項目所在的大埔林村土地目前並無經濟活動，不涉綠化地帶，可供即時發展，又指有關計劃經詳細研究，相信技術可行。

本研社憂林村交通超負荷

本土研究社成員陳劍青質疑，新地透過規劃，將土地共享私營房屋部分靠近旗下另一個私樓項目，令有關私樓項目可享用由土地共享下公帑資助的道路基建，亦減低發展商的成本。他又指，大埔林村土地本身已是「先破壞後發展」的例子，今次申請擬建逾萬單位，更較以往在城規會申請時高出約10倍，質疑即使政府建路接駁，未來林村路以至林錦公路將會「日日塞車」。